11 may 2021

El entrenamiento ideal incluye una parte de cardio y otra de fuerza; según los expertos, este es el entrenamiento más efectivo. Nuestras famosas lo saben (¿has visto ya el entrenamiento de Macarena García para tener el cuerpo tonificado?) y las reinas del fitness de Instagram, también. De hecho, ellas son las que nos enseñan trucos y elementos que hacen mucho más llevaderas y divertidas nuestras rutinas de ejercicio. Por ejemplo, para no repetir siempre la bicicleta estática o la cinta de correr en la parte de cardio. ¿Te habías planteado alguna vez que puedes sustituirlas por la comba? Pues... igual deberías rescatarla.

Era @amaya_fitness la que compartía hace unas horas con todos sus seguidores a través de stories que la comba de velocidad era uno de los mejores accesorios que podíamos tener para hacer el trabajo cardiovascular y que bastaba con quince minutos. Y justo después nos cruzamos con otra publicación, esta vez de @rosalopeez_ donde la veíamos bailar a ritmo de Las Nenas.

El día a día de Rosa Lpez comienza con una rutina de comba

De hecho, si ya has visto su cuenta alguna vez -si no, te recomendamos que te pases a echar un ojo-, sabrás que la comba es para ella un imprescindible y que la maneja como nadie. Pero como con una simple foto no vamos a conseguir contagiarte de ese espíritu incombustible que tiene Rosa López (es que Rosa es mucha Rosa), hemos decidido ponértelo más fácil. Tú solo baja, dale al play ¡y sube el volumen!

¿No has tenido suficiente? Vuelve a bajar, dale al play y flipa con sus movimientos a cámara lenta.

Eso sí, si te has venido tan arriba como nosotras (cuesta mucho no hacerlo con ese musicón y el recuerdo nostálgico de las combas en el patio), es muy importante que antes de empezar recuerdes esto: calienta siempre, siempre, siempre rodillas y tobillos.

Y ahora sí, vamos a hablar de números para terminar de alegrarte el subidón: según un estudio de la Universidad de Harvard, saltar a la comba puede ayudarte a quemar unas 450 calorías en solo media hora y si no tienes en casa, puedes encontrar una en el Decathlon por menos de 4 euros. ¿Qué dices? ¿Merece o no merece la pena probarlo? Pues ya sabes: música ¡y a saltar!