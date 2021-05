15 may 2021

Fue, probablemente, uno de los grandes descubrimientos de muchos hogares españoles durante el encierro. El yoga, junto a los retos de Instagram –como este de quemar 600 calorías que circula por las redes ahora- conquistó a los españoles. Era una forma perfecta de alinear cuerpo y mente aunque solo tuviéramos cinco minutos, una disciplina perfecta para las mujeres con menopausia y nos ayudó sobremanera a reducir el estrés (más otros tantos motivos que nos convencieron para su práctica).

Una de las instructoras más famosas y queridas (no es para menos porque tanto su contenido como el aura que desprende es lo más) es Xuan Lan -culpable de que muchos hiciéramos yoga virtualmente en la cuarentena-. Si a ti te ha pasado como a nosotras y has quemado prácticamente todos sus vídeos –aunque ella produce a buen ritmo- y necesitas una nueva maestra del yoga que guíe tus asanas, no te pierdas a Elena Malova, la rusa con mejor acento español de todo Youtube y una generosidad (y pasión por el deporte) que se traduce en vídeos sagrados para los amantes del yoga.

No tengas miedo de probar aunque nunca hayas hecho yoga, la mayoría de sus vídeos están pensados para principiantes. pinit

Si ya has practicado esta disciplina alguna vez, sabrás más o menos cómo suelen dividirse este tipo de rutinas. Generalmente, en la descripción de vídeo, la instructora te especifica el tipo de ejercicio y cuál es la finalidad.

Una de las cosas que más nos gusta de Elena Malova es no solo que organice sus vídeos por tiempo (tienes desde estiramientos de diez minutos hasta clases que superan la hora) sino que además se centre en objetivos que a más de una nos vienen realmente bien: ejercicios para relajar cuello y espalda, yoga por niveles, prácticas para fortalecer y flexibilizar la espalda, relajación… Un verdadero canal para amantes del yoga en el que aprenderás y disfrutarás controlando mente y cuerpo.