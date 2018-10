8 oct 2018

Olvídate de la literatura: el titular que acabas de leer es literal. Existen unos platos (léase vajilla) que ayuda a absorber las grasas y, por tanto, reducir las calorías, de cada una de tus comidas. Se trata de un invento español y promete ser el mejor aliado de la alimentación saludable y la dieta.

Bajo el lema "no cambies tu comida, cambia tu plato", la 'start up' española Hola ha creado unos platos con más de 1.000 agujeros que tiene la capacidad de separar las grasas de los alimentos y absorberla para que tú no tengas que hacerlo. Parece ciencia ficción, pero no lo es, porque según explican sus creadores, "la base de esta vajilla de diseño esconde un mecanismo capaz de absorber el aceite, pudiendo ahorrar a los comensales hasta el 30% de las calorías de su comida". ¡Incluso de una hamburguesa!

Platos Hola pinit

Este plato ha sido diseñado en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y, al parecer, tiene un mecanismo de absorción inspirado en las esponjas de mar, pues tiene un sistema de poros y canales de diferentes tamaños distribuidos para filtrar los lípidos del alimento y el oxígeno, optimizando al máximo la absorción de grasa.

Platos Hola pinit

"Siempre que tengan aceite o un derivado del mismo, el plato puede funcionar, incluso con siropes y similares ayuda. Desde un huevo frito con patatas, hasta una ensalada o unas croquetas pueden comerse con menos calorías si se sirven en esta superficie. Además, por fin podremos deshacernos del grasiento papel de cocina empapado en aceite cuando hacemos una fritura", aseguran los creadores de Hola, que se venden en packs de uno (18 euros), dos (29.98 euros) y cuatro platos (55.96 euros).

También te interesa...

- Vídeo receta: cómo hacer sushi en casa, paso a paso

- 3 recetas fáciles para reducir a la mitad las calorías de tu comida

- 6 recetas sanas de 'tupper' para hacer dieta en la oficina