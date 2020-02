12 feb 2020

Qué bonito es el amor y qué bonito es poder disfrutarlo cada día, sin señalar una fecha en el calendario. Pero como somos disfrutonas, y nos gusta coger cualquier excusa para celebrar el amor y la vida, te hemos preparado una selección de lugares con encanto y donde se come de lujo para que tu partner in crime y tú celebréis San Valentín por todo lo alto (o cuando os apetezca daros un homenaje). Toma nota en tu agenda de estos cinco restaurantes de la capital que seguro que te van a enamorar.





La bodega de los secretos

En la bodega más antigua del centro de Madrid se encuentra un precioso restaurante rodeado de historia, cúpulas y hornacinas de piedra. La bodega de los secretos es uno de esos lugares que enamoran nada más entrar y bajar las escaleras que llevan a las galerías de las antiguas bodegas rehabilitadas de los monjes de la orden de San Felipe Neri del s. XVII, un claustro que se conserva perfectamente y que dota al lugar de un aire casi mágico. Una decoración impecable y luces tenues hacen el resto para lograr un ambiente de lo más romántico.

Su carta está basada en la gastronomía mediterránea de vanguardia utilizando siempre ingredientes de la más alta calidad. No te pierdas el Dúo de tartas de atún japonés y mexicano o el Trío de MiniSteakTartar con matices de trufa, anchoa y wasabii, platos perfectos para compartir en pareja. Y por supuesto en una cita romántica qué mejor colofón que terminar la velada (en lo que a la cena se refiere) con un irresistible coulant templado de chocolate y frío de mango ¡mmm!

La bodega de los secretos no solo tiene un nombre sugerente es que es un espacio que merece la pena, y mucho, visitar. ¿Por qué no este San Valentín? Dónde: En la C/ San Blas, 4, en Madrid.

Montes de Galicia

Un acierto seguro si quieres disfrutar con tu pareja de una velada gastronómica inigualable. El restaurante Montes de Galicia está decorado primorosamente con el color Pantone del año, el Classic Blue, y aúna la más arraigada tradición mágica gallega con la más vanguardista nouvelle cuisine que reinventan a diario en sus fogones.

El producto que llega a la cocina de Montes de Galicia se trata con mimo y maestría y da lugar a platos tan exquisitos como Caviar de Wagyu que se derrite literalmente en la boca o el sashimi de vieiras con pipirrana de mango y ají amarillo, una deliciosa y sorprendente fusión que seguro será un placer degustar en pareja.

Si quieres disfrutar del considerado el mejor restaurante gallego de Madrid no dejes de visitarlo en el día del amor o en cualquier momento del año porque seguro que será un verdadero flechazo. Dónde: En la C/ Azcona, 46, en Madrid.

Museo Chicote

“Lo que pasa en Chicote, se queda en Chicote”, con una máxima así te puedes imaginar los secretos que guarda desde hace años uno de los restaurantes con más solera de la capital. Las paredes de Chicote esconden confidencias de las más altas esferas, de las actrices de Hollywood más bellas y consagradas, de los actores con más glamour, de cantantes, políticos, escritores y figuras reconocidas de manera internacional, todos ellos han pasado por Museo Chicote viendo su privacidad salvaguardada y una velada espléndida asegurada.

Famosos de la talla de Ava Gardner, Rita Hayworth, James Stewart, Hemingway, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Salvador Dalí o Lola Floras han sido habituales de Museo Chicote, ¿por qué no celebrar en pareja el amor en el local que fue el epicentro de las noches más cool y de desenfreno de Madrid?

Museo Chicote revive hoy en día su época dorada y sigue siendo uno de los referentes de la capital tanto en coctelería como por su cocina, además de tener como plus unas magníficas vistas a la Gran Vía madrileña y una decoración que deja patente que ha sido y sigue siendo un local pintón con una historia apasionante de la que sus muros nunca revelarán toda la verdad.

Con motivo de San Valentín Museo Chicote ofrece menús especiales donde podréis probar su delicioso entrecot al estilo de París regado con una botella de Arzuaga rosado. ¿Qué mejor plan para compartir en pareja? Eso sí ¡si vas a Museo Chicote no te puedes ir sin probar sus famosos cócteles! Dónde: En la C/ Gran Vía, 12, en Madrid.

Fellina

Si os encanta la cocina italiana Fellina será el sitio donde le declararéis vuestro amor eterno. Las recetas más tradicionales y contundentes de la bella Italia se dan cita en uno de los restaurantes más aplaudidos del grupo Le Cocó cuyo nombre homenajea al mítico director de cine Federico Fellini.

Fellini era un amante de la pasta carbonara y en Fellina vais a poder degustarla sin artificios, tal y como se come en Italia y como manda la cucina de la nonna, siguiendo la auténtica receta romana, sin nata y sin bacon pero con pasta fresca hecha en casa, yemas de huevos de corral, guanciale, queso pecorino y pimienta negra, mamma mia!

Muy recomendable la Melanzane alla parmigiana, su pizza frita napolitana y su tiramisú, si decides ir con tu crush este San Valentín además os invitarán a una copa de cava o moscato (vino dulce italiano) ¿Quieres más razones para ir a conocer Fellina? Pues te damos otra más, Fellina cuenta en sus bajos con un club clandestino, Anónimo Club, donde os podréis tomar una copa después de la cena en un entorno canalla y muy moderno. Andiamo? Dónde: En la C/ Caracas, 21, en Madrid

Habanera

Uno de nuestros restaurantes favoritos del grupo Larrumba es Habanera. En pleno centro de Madrid y con una cuidadísima y espectacular decoración inspirada en la arquitectura colonial cubana, este restaurante tiene la capacidad de transportarte a La Habana nada más entrar. Tiene una iluminación cálida y una vegetación que recrea ese ambiente tropical y optimista de la capital cubana.

Su cocina de mercado es una fresca fusión de la gastronomía caribeña y la mediterránea. No podéis iros sin compartir su Ropa vieja, arroz cangri y chips de plátano macho que es uno de sus platos estrella, así como los saquitos de arroz a la cubana.

Un entorno inigualable en el que en muchas ocasiones suena música cubana en directo haciendo que la experiencia de visitar Habanera suba aún más de nivel. El mejor lugar para ir con tu pareja dejando el frío invierno fuera y disfrutar durante un ratito de la calidez y el ritmo del Caribe. Dónde: C/ Génova, 28, en Madrid.