15 nov 2019

Ha llegado el momento. Después de algunos vinos (o cervezas) llega la temida cita en la que por fin, irás a cenar -o comer, según lo 'foodie' que seas-. Has sobrevivido a las cañas, a las copas del 'tardeo' madrileño y ahora que la época de las terrazas ya se acabó, no sin mucho pesar por nuestra parte, llega el día de elegir un sitio acogedor e ideal para que trunfe la llama del amor.

Te toca a ti elegir ubicación: quieres algo que le sorprenda, porque estás en esa etapa de la... ¿relación? Un sitio con encanto, que tenga una carta variada y donde entre copas de albariño o incluso entre mezcales, consigas descifrar si tenéis futuro.





VER 15 FOTOS Los 15 restaurantes que deberías conocer y recomendar este otoño en Madrid

Por eso, hemos recopilado los 5 sitios perfectos para una primera cita. Todos en Madrid y con una carta de lo más apetecible. Coge papel y boli (o haz pantallazo), ha llegado la hora de ponerte manos a la obra.

Roostiq

Fotografía de la barra de Roostiq. pinit D.R

¿Amas las barras sobre todas las cosas? Si eres de tomar una copa de vino de forma informal primero antes de pasar a la mesa, Roostiq es tu sitio. Pizzas artesanas (¿Puede ser esto una mala opción en una primera cita? Nunca), pollo de pasto, pescados y carnes hechas en su parrilla de fuego de carbón, la carta cubre todos los gustos posibles. ¿Lo mejor? La materia prima viene de su finca en Ávila y la cocina está a la vista en todo momento. Un sobresaliente.

Calle de Augusto Figueroa, 47. Madrid.

Whitby

Es un clásico para las veteranas de la redacción que se resisten a encontrar el amor. "Las citas en Whitby siempre acaban bien" se oye a lo lejos, por eso... ¡Allá vamos! Es el sitio ideal para tomar una caña y 'lo que surja'. ¿Si la cita va sobre ruedas? A cierta hora apagan las luces, le dan 'play' a la música y puedes pasar a las copas. Su croqueta de carabinero es un 'must' y te puedes aprovechar de sus dos espacios, elgante en la planta alta, y más informal -incluso de barra- en la planta principal. Si soportas el frío madrileño a golpe de estufa, su terraza es una opción de sobresaliente.

Calle Almagro, 22. Madrid.

La Bien Aparecida

Salón comedor de La bien aparecida. pinit D.R

En pleno barrio de Salamanca, La Bien Aparecida es el 'place to be' de todo aqul que quiera apostar fuerte en la primera cita. Elegante a más no poder y con una carta muy completa. sorprenderás con creces con tu elección. ¿Nuestra recomendación? Las anchoas de Santoña, tomate y queso Jarradillas como entrante. Nada puede salir mal.

Calle de Jorge Juan, 8. Madrid.

Tepic

¿Eres de los firmes creyente de que después de un cine y una cena nada puede salir mal? Tenemos el plan perfecto (llámanos casamenteras). Si vives por el barrio vale la pena la combinación. Primero, parada en los cines de 'Conde Duque' y después pasaer nocturno hasta Tepic, el mexicano más chic de la zona. Con una chef joven y talentosa, su carta no te dejará indiferente. Lo mejor es reservar, pero si teienes que esperar mesa: tranquila. La barra es el lugar ideal para empezar la velada, después ya sentados, sus Tacos Baja California te dejarán sin palabras.

Calle de Ayala, 14. Madrid.

Casa Mono

Salón de Casa Mono. pinit d.r

¿Tienes perdición por los sitios 'pintones' y con ese 'no sé qué' que te hace volver? Casa Mono es el lugar ideal. Con un aire muy neoyorquino y platos tradicionales, puede cenar o tomar algunas tapas. Eso sí, no puedes irte sin probar un cóctel.