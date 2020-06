25 jun 2020

Pasarse a la vida saludable no es tarea fácil. Si no, que nos lo digan a nosotras que llevamos meses (diríamos años, pero sería mentir) en busca de la receta de pizza de coliflor perfecta. Una ardua tarea que aún no habíamos conseguido, hasta que llegó a nuestras manos (gracias, karma) una sencilla lista de ingredientes que nos hizo la boca agua y que ha supuesto la mejor pizza de coliflor que hemos probado nunca.

Y sin más dilación... ahí van los ingredientes:

-Spray antiadherente

-140gr de coliflor picadita

-1 huevo batido ligeramente

-300gr de queso mozzarella

-2 cucharadas de queso parmesano

-Sal y pimienta

-60gr de salsa de tomate

-Verduras al gusto

-2 dientes de ajo laminados

Preparación:

-En una bandeja de horno, pon papel de cocina y precalienta el horno al máximo.

-Pica la coliflor en una picadora hasta obtener aproximadamente 450gr de coliflor picada. Ponla en un recipiente apto para el microondas y caliéntala hasta que se ablande, alrededor de 8 minutos. Una vez lista, deja que se enfríe.

-Bate suavemente el huevo, la mozzarella, el parmesano y salpimienta. Una vez mezclado todo, ponlo en un recipiente junto a la coliflor previamente escurrida (esto es muy importante para que la masa no sea húmeda) para después, extenderlo de forma uniforme en la placa del horno. Cocina la mezcla durante 15 minutos, hasta que esté morena y tostada.

A continuación, saca la base de la pizza, pon el tomate frito, la mozarella y los toppings que más te gusten. Deja que se termine de cocinar todo en el horno, hasta que esté a tu gusto (aproximadamente durante 10 minutos) y... voilà!

Pizza de coliflor lista para disfrutar.