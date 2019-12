20 dic 2019

El año pasado parecía imposible que los Javis no se colaran en cualquier conversación. ¿Te disponías a entrevistar a un actor? Rara era la ocasión en la que la pregunta de “¿Te gustaría trabajar con los Javis?” no entrara en juego. ¿Que habías quedado para ir de cañas por Malasaña? Descubrirías a algún amigo ajeno a tu conversación con la mirada fijada en el horizonte intentando otear a Javier Ambrossi o a Javier Calvo mientras fantasea con conocer la famosísima casa de la pareja. Sin embargo, este ha sido el año indiscutible de Rosalía, que indudablemente es la mujer del momento. Todo lo que hace es noticia, y lo cierto es que tienes que haber pasado muy “malamente” el año si no has escuchado ninguna de sus canciones ni has leído al menos cinco noticias relacionadas con ella. De hechio, si has fruncido el ceño al leer “malamente”, definitivamente has estado en Marte.

Tras el revuelo ocasionado por la fotografía en la que disfruta de unas mimosas con Kylie Jenner, la cantante ha vuelto a romper internet al subir una imagen con Hunter Schafer, la actriz y modelo transexual que triunfa gracias a la serie ‘Euphoria’. Ambas coincidieron ya en el front row del desfile de Burberry y parece que el encuentro ha desembocado en una amistad que ha dinamitado las redes sociales.

La pregunta que nos asalta a todos tras este aluvión de imágenes con celebridades internacionales es muy clara: ¿por qué se codea de repente Rosalía con la crème de la crème? Antes de continuar, me disculpo de antemano por si esta expresión ya no se lleva y acabo de condenarme al ostracismo y a la vejez más absoluta al utilizarla.

Su estilista es la misma que la de Katy Perry y Christina Aguilera

Samantha Burkhart es la estilista de Katy Perry, Christina Aguilera y Billie Eilish, entre otras. Y ahora, también la de Rosalía. Confió en ella para subirse al escenario del festival al que asisten las celebridades más populares del planeta, Coachella, logrando así no solo que las supermodelos y actrices más codiciadas conocieran su música, sino que el mundo de la moda internacional se fijara en ella.

Rosalía acaba de anunciar que colaborará con Billie Eilish para crear un temazo en el que ya están trabajando y en el que el ‘spanglish’ será el gran protagonista. Sin lugar a dudas, Samantha Burkhart ha tenido mucho que ver en este ‘match’ musical.

Sus conciertos atraen a las celebrities más codiciadas

Después de Coachella, Gigi Hadid asistió al concierto de Rosalía en el neoyorquino Webster Hall y disfrutó tanto la actuación que no dudó en compartir algunos de sus momentos preferidos en sus stories de Instagram. "Súperestrella" y "Angel" fueron las palabras que la supermodelo le dedicó a nuestra súper Rosalía. Tanto le gustan sus canciones que subió a sus redes un story en el que le agradecía a Rihanna el envío de sus diseños de Fenty acompañando el vídeo con el tema ‘De Aquí no Sales’, uno de los menos conocidos de la cantante, demostrando así que la modelo es realmente fan de su música y no únicamente sus hits.

Gigi Hadid en bucle con la música de Rosalía parte 65432689 pic.twitter.com/pmT3j8apO4 — Troya (@malqueriendo) June 3, 2019

Kylie Jenner también acude a sus conciertos e incluso intenta bailar flamenco mientras escucha sus temas, al igual que Dua Lipa, que no solo no se pierde sus actuaciones, sino que es su amiga.

La cantante ha asegurado que Rosalía y ella ya están tramando algo juntas, por lo que solo nos queda esperar. Teniendo en cuenta que Dua es novia del hermano de Gigi, Anwar Hadid, no sería de extrañar que la supermodelo ya conozca a la cantante. Si nos están leyendo, les pedimos que suban a sus redes un selfie para confirmar nuestras sospechas. Muchas gracias, ‘girls’.

Conoce a los artistas más transgresores

El rey del genderfluid musical, Harry Styles, ya ha colaborado con Rosalía, pero no lo ha hecho de la forma que esperábamos. La catalana es la voz con la que abre el vídeo del tema ‘Adore You’, y el que haya elegido a la cantante para abrir la puerta de su esperado vídeo podría indicar que bien pronto podremos disfrutar de una esperadísima colaboración entre ambos.

Está hasta en la sopa… y en el cine que de verdad importa

El que Rosalía aparezca en la aclamada ‘Dolor y Gloria’, de Pedro Almodóvar, no ha hecho más que acrecentar la popularidad de la cantante. Nuestro director más internacional ha conquistado con su largometraje los festivales internacionales y la galardonada película está ya preseleccionada para los Oscar. Rosalía sabe, sin lugar a dudas, en qué proyectos participar para que su nombre suene bien fuerte más allá de nuestras fronteras.

Protagoniza las cámaras lentas más absurdas de las redes

Cuando Halle Berry compartió un vídeo en el que se movía a cámara lenta a ritmo de “Malamente”, tuvimos que ver el post un par de veces para comprender que no nos fallaba el wifi, sino que la actriz había decidido que ralentizar la imagen era buena idea cuando sonaba la canción. Dicho lo cual, pese a la extraña elección, esa fue una de las primeras señales de que Rosalía ya era conocida en Hollywood.

Le dijo que no a Madonna

La reina del pop confesó a ‘El Mundo’ que intentó hacer todo lo posible para que Rosalía acudiese a su cumpleaños, celebrado en Marruecos, para actuar para ella. "En ese momento nadie sabía quién era", aseguró una dolida Madonna. La cantante pensó que solo necesitaría la presencia de un guitarrista y de algunos palmeros, que tendrían que compartir habitación al alojarse en un hotel muy pequeño, para contar con la catalana. Sin embargo, Madonna aseguró que entonces aparecieron en escena un mánager y un agente, y que finalmente se encontró con que tendría que contratar a 36 personas. Al ser el dinero tan elevado, su deseo no se hizo realidad. Madre mía, Rosalía, bájale: si a mí me da reparo decirle a mi peluquero que no me gusta mi corte de pelo, he de alabar la osadía de la cantante para decirle que no a la mismísima Madonna. Un mensaje final para mi peluquero, por si como Gigi Hadid, me está leyendo: lo de que no me gustan tus cortes de pelo era una exageración literaria, que no quiero que te enfades y se te vaya la mano con la tijera en mi siguiente cita como venganza.

Es la niña bonita de la moda

Rosalía es amiga de Riccardo Tisci, director creativo de Burberry y uno de los diseñadores del momento gracias a su capacidad por volver a hacer resurgir a la firma británica. El diseñador ha asegurado estar obsesionado con la cantante, a la que vistió en los MTV VAMs. Olivier Rousteing, director creativo de Balmain e íntimo de Kylie Jenner, también ha vestido a la cantante y se ha encargado de mostrar la devoción que por ella siente en sus redes sociales. Rosalía incluso ha posado con Lil Miquela, la influencer virtual preferida de la industria de la moda.

Sin lugar a dudas, Rosalía ya ha conquistado Hollywood y se dispone a conquistar el mundo con sus uñas imposibles, sus melodías y sus bailes.