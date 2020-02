28 feb 2020

Hubo una época en la que Blake Lively temió ser eternamente “esa chica que salía en 'Gossip Girl'. Con el paso de los años, hizo las paces con su personaje –Serena van der Woodsen de la que ahora es 'bestie forever'–, aprovechó una película malísima, ‘Linterna verde’, para conocer al hombre de su vida, Ryan Reynolds, tuvo tres churumbeles de rizos dorados como los suyos y rehízo su carrera en el cine con un éxito más que decente ('Un pequeño favor', 'Ciudad de ladrones').

Este 6 de marzo la actriz está de nuevo en boca de todos -aunque nunca lo haya dejado estar- con ‘El ritmo de la venganza’, una película de acción que dirige Reed Morano ('El cuento de la criada') y en la que Blake comparte protagonismo con Jude Law.

Video: Blake Lively, de rodaje en España

Pero si Lively ha conseguido ganarse nuestro corazón, no ha sido por su (indudable) talento interpretativo, sino por su filosofía de vida compuesta a partes iguales de amor familiar, pullas cáusticas a su marido y negativa absoluta a tomarse en serio el mundo del espectáculo. Nos ha hecho reír en redes sociales innumerables veces, y estas son nuestras preferidas.

2. Sus momentos foodies

Especialmente, cuando utiliza su espíritu gourmet para meterse con su marido. Nos quedamos con su crítica implacable de las galletas navideñas que hizo Ryan. “Ryan ha hecho galletas. Bueno, es verdad que es muy guapo”.

"He pillado uno bueno", afirma Blake Lively pinit

Estas son las galletas con las que bromeaba Blake. pinit

4. Su conexión española

Pasó por España (en concreto, por Madrid, Barcelona y Cádiz ) para rodar 'El ritmo de la venganza' y hasta participó (con entusiasmo) en la tomatina de Buñol (Valencia) durante el rodaje de 'All I see is you'. Su comentario para Instagram: "Por fin me he convertido en comida italiana. #Objetivo conseguido".