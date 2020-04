20 abr 2020

Fueron un auténtico fenómeno musical. Cuando en 2010 Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson comenzaron su andadura bajo el nombre de One direction, seguramente no se imaginaban que iban a convertirse en una de las 'boy bands' con más tirón a nivel mundial. Una carrera en la que hicieron las delicias de sus fans con 'singles', discos, conciertos, firmas y hasta un documental.

Todo parecía rodar casi de manera automática hasta que, en 2015, Malik anunció que se iba. Que les dejaba recorrer el camino sin él, que emprendió proyectos personales también ligados al mundo de la música. Apenas un año después, el grupo dejaba un vacío inconmensurable en toda aquella legión de seguidores que se sabía de memoria sus letras y que acampaba durante días delante de las puertas de los recintos donde tocaran para conseguir un lugar privilegiado desde el que escucharles y verles.

Ahora, aquellos que lloraron su disolución, pueden encontrarse ante una inesperada sorpresa. ¿Vuelve One direction, aunque sea de manera efímera, con una reunión? Podría ser. Al menos, eso es lo que se desprende de las palabras pronunciadas por Liam. Escuetas, contenidas. Porque sabe que, si no, alguno de sus compañeros le va a soltar una buena bronca por imprudente.

Ha sido durante un directo en Instagram donde ha confesado que están intentando hacer algo especial: "Hoy volví a hablar con Niall en FaceTime, estaba en su balcón tomando el sol. Está en Londres también. La mayoría de nosotros estamos en Londres. Hemos intentado organizar un grupo FaceTime en ese momento".

Su interlocutor, Alesso, advertía que a más de uno le podía haber dado un ataque al escucharle, y el músico bromeaba: "Puedes entrar y reemplazar a Zayn y unirte a la banda". Una broma tras la que era preguntado por la rumoreada reunión que supondría la vuelta del conjunto cuatro años después del adiós.

"No puedo decir demasiado... En realidad, Louis me regañó por revelar un pedacito de nuestros planes el otro día. Entonces, vas a provocar que el grupo me regañe en el chat", advertía. Unas palabras con las que dejaba entrever más de lo que pudiera parecer de ls planes de One direction. Su regreso, cada día está más cerca.