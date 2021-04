29 abr 2021

Tenemos dos teorías acerca del increíble tirón de taquilla de Rigoberta Bandini: o los aforos se han reducido tanto que el cartel de “entradas agotadas” se va a convertir en la peor pesadilla de la primavera o estamos ante la cantante con más ‘hype’ de la temporada. Sea como fuere, la intérprete del coreadísimo ‘'In Spain We Call It Soledad', 'Too Many Drugs' o ‘Perra’ está viviendo su pequemomento Rosalía gracias a un sucesión de micromomentos más que festejables: ya ha sido modelo por un día con Levi’s, le piden colaboraciones (está en Titanas, con Delaporte) y no nos extrañaría nada que publicara sus textos literarios.

Si te cuentas entre la multitud que espera poder ver a Rigoberta Bandini este año, solo podemos hacerte una recomendación: échale un vistazo a su gira y compra las entradas ya. Por lo que estamos viendo, no duran demasiado en taquilla. Las próximas citas pueden estar cerca de tu casa: el 22 de mayo está en Alicante, el 4 de junio está en Valencia y el 12 en Sabadell. Al día siguiente está en Castellón, pero con las entradas agotadísimas. La última oportunidad para verla en junio te lleva a Granada: el día 26 estará en el Recinto Cortijo del Conde.

Como curiosidad para muy fans, aún se puede comprar ‘Vértigo’, la primera y de momento única novela de Paula Ribó, la mujer tras Rigoberta Bandini. Trata sobre la crisis de los 30, un tema que daría para mucha discusión (¿en serio se puede tener una crisis por cumplir la treintena?), aunque Ribó da fe de que ha sido víctima. “Es que el otro día me di cuenta de que la vida va en serio”, escribe. “Ahora las parejas ya no son tonterías. Ni lo amigos. Ni los trabajos. Perder a un gran amigo o a una gran pareja es como perder una parte de ti por el camino. Y así hasta el final. Debe ser por eso que nos morimos, Rafaela. Imagínate una moto sin retrovisor, sin freno, sin tubo de escape, sin bocina, sin bujía… El viaje es insostenible”.