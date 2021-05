20 may 2021

Vivimos una época de auténtica locura con las series que se vio incrementada con el confinamiento. Ya no se tratan de productos de consumo rápido, sino que existen auténticas obras de arte más propias de las grandes producciones cinematográficas. Ficciones comoEl cuento de la criada, Juego de tronos (yHouse of Dragon, su próximo spin off) o incluso la españolaSky Rojo centran su virtuosismo no sólo en la trama, sino en la espectacularidad de sus producciones.

La nueva serie española que está destinada a ser un fenómeno de masas es 'Paraíso', una ficción de Movistar+ creada por Fernando González Molina, director de grandes éxitos como 'Tres metros sobre el cielo', 'Palmeras en la nieve', 'El barco' o 'Los hombres de Paco'.

Año 1992. Tres adolescentes desaparecen en un pueblo de Levante después de pasar la noche en la discoteca Paraíso. Podría ser el argumento de 'El caso Alcasser', el documental de Netflix que narra el desgraciado suceso que tuvo lugar en España en ese mismo año (1992) y que supuso la violación, tortura y asesinato de tres niñas en un pueblo valenciano pero no, es el argumento de una serie.

Y para rizar más el rizo, el género en el que se enmarca esta serie española es la ciencia ficción. Sí, no nos estamos equivocando. Porque las chicas no han desaparecido de la mano de un grupo de depravados, una organización de trata de blancas o por su propia voluntad, no. Sandra Eva y Malena han sido capturadas por un ser que no pertenece a este mundo y Javi, el hermano menor de una de ellas lo ha descubierto junto a sus mejores amigos Quino y Álvaro y Zeta, el matón de la clase.

El elenco de la serie se compone de caras muy conocidas como Macarena García (Goya a Actriz Revelación por 'Blancanieves'), Iñaki Ardanaz ('La víctima número ocho') y Gorka Otxoa ('Fe de etarras'). Además, veremos mucha cantera ya que la serie cuenta con los jóvenes intérpretes Pau Gimeno ('Billy Elliot'), Cristian López ('El rey León'), León Martínez ('Superlópez'), Héctor Gozalbo ('Nada será igual'), María Romanillos ('Antidisturbios'), y la debutante Patricia Iserte como protagonistas.

Conocida como la 'Stranger Things' española, Paraíso trata "un viaje iniciático de madurez que habla del descubrimiento del amor, de la construcción de una amistad indestructible entre cuatro chicos normales y corrientes, que se convierten en héroes, pero que son peces fuera del agua en un mundo donde parece que no hay hueco para ellos", dice Ruth García, creadora y guionista de la serie.

'Paraíso' se estrenará en Movistar+ el 4 de junio y constará de 7 episodios de 50 minutos de duración que, en principio se estrenarán a razón de uno por semana.