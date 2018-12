17 dic 2018

Todos sabemos que las horas recomendadas para dormir a diario son 8 y según el National Sleep Foundation son de 7 a 9, pero nuestro ritmo de vida diaria a veces nos hace difícil el poder cumplir con ello. Pero si por las mañanas, justo cuando estás en medio de un sueño súper bonito, suena el despertador y eres de las que sueles darle al botón de "10 minutos más" o te cuesta la vida ponerte en pie, tenemos buenas noticias para ti. Según un reciente estudio publicado, Why Night Owls Are More Intelligent, decidir cuándo seguir durmiendo cual Bella Durmiente por las mañanas o hacerte la remolona a la hora de tener que levantarte, es signo de inteligencia. Cómo lo lees.

Cuanto más descanses y dejes de resistirte a que tu cuerpo venza al sueño es mejor para alcanzar todos tus objetivos. Esto responde a que estás adaptándote a las necesidades de tu cuerpo es decir, te sabes a ajustar a las circunstancias y lo que te pide, y antepones tu satisfacción personal, según los autores de este estudio Satoshi Kanazawa y Kaje Perina.

Además, este estudio es avalado por otro de la Universidad de Southampton en el que se hizo una valoración de la capacidad socioeconómica de 1.229 personas y se dieron cuenta de que aquellos que dormían hasta después de las 11 o que se despertaban pasadas las 8 de la mañana tenían salarios más elevados que aquellos que tenían horarios más estrictos o eran más madrugadores. Así que no te sientas mal por haber tardado en levantar hoy media hora de más porque en realidad estás haciendo caso a tu cuerpo.

