20 ene 2020

Matemáticamente parece ser que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, en el que nos encontramos más deprimidas y desanimadas ¿esto es así? Según los expertos hay varios parámetros a tener en cuenta en esta ecuación, la escasez de luz y el frío, las fiestas han quedado atrás y queda aún mucho para las próximas vacaciones. Si a esto sumamos el gasto económico y emocional en Navidad y rebajas y que un lunes no deja de ser un lunes, tenemos todas las papeletas para que el Blue Monday nos pase por encima como una apisonadora. Afortunadamente tenemos 5 claves para que esto no suceda y convertir este lunes en un día realmente feliz.

Alimentos anti tristeza

Una vez más la alimentación es clave y en este día deberíais trazarte un plan para comer, no solo de forma saludable, sino para que los alimentos que ingieras aumenten tu vitalidad y mejoren tu estado de ánimo.

Los alimentos que te pueden ayudar a hacer de este día un día muy feliz y tranquilo son los que contienen triptófano y que aumentan los niveles de serotonina, es decir, ¡tus niveles de felicidad! No te olvides de tomar frutos secos, plátano, huevos, chocolate negro (con moderación), avena y garbanzos si quieres darle la vuelta a un día gris.

A mal lunes ¡ejercicio!

El ejercicio es el mejor método para levantar rápidamente el estado de ánimo ya que libera endorfinas que hacen que nos sintamos más felices y relajadas. Tampoco hay que matarse en el gym (o sí si así lo decides) pero puedes hacer una tabla de ejercicios, salir a correr, hacer yoga, spinning, pilates, zumba… el caso es moverse, así te sentirás mucho mejor, vas a quemar los excesos de las fiestas y además vas a dormir como un bebé.





Cuídate mucho

Es el día perfecto para pasear, ser un poco estricta en tus horarios para respetar los ciclos circadianos y a tu cuerpo. Levántate temprano, práctica la respiración consciente o pranayama, medita, hazte un buen desayuno healthy. No vayas con prisas al trabajo, hoy no es un buen día para ir como las locas, respira, ve a tu ritmo, escuchando la música que más te gusta. Come sano y a tus horas, haz ejercicio, pasa tiempo con los tuyos y al terminar el día date una ducha o baño relajante antes de coger ese libro que llevas posponiendo desde que te lo regalaron. Una rutina a medida va a hacer que te sientas mucho mejor contigo misma y con los demás.

Regálate algo

Hoy es un día ideal para hacerte un regalo, porque sí, porque te lo mereces, porque te apetece, un capricho. Puedes picar en las rebajas, irte a desayunar fuera a un sitio precioso y tomar un desayuno instagrameable, pasear sin rumbo disfrutando unos instantes de tu ciudad, irte a un spa, a la pelu, a una manicura express, ese café sanador con tu amiga del alma, chocolate, una película en el cine, o en casa con manta y palomitas… se nos ocurren cientos de planes que aportan esa pequeña o gran dosis de felicidad y de satisfacción. No lo demores más y hazlo, te va a sentar genial.

Haz planes

Las listas nos dan la vida ¿verdad? Pues comenzar el año pensando no en que queda mucho tiempo para las vacaciones sino planeando próximas escapadas es una forma extraordinaria de alejar el mal humor y el desanimo en los días grises. Aprovecha el Blue Monday para elegir destinos a los que te apetece ir este año de vacaciones, dónde te puedes escapar este fin de semana, descubrir restaurantes nuevos de moda, exposiciones interesantes, obras de teatro en cartel que no te puedes perder… Haz planes porque mientras los haces sueñas y soñar amigas es lo más mágico y bonito que tenemos. Este Blue Monday no va a poder contigo.