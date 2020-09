2 sep 2020

Ser feliz en 2020 se nos está haciendo un poco cuesta arriba. Si a la incertidumbre por culpa de la situación que ha propiciado el coronavirus se le junta que nos despedimos de las vacaciones, el síndrome postvacacional de este año promete ser de campeonato. Pero para momentos como este los daneses ofrecen una solución muy efectiva: decir pyt (pronunciado “pyd”). ¿Sabes que esta sola palabra esconde toda una filosofía de vida? Si te enamoraste del hygge, adoptar el pyt en tu día a día te va a enamorar. Te mostramos cómo conseguirlo.





¿Qué es pyt y cómo aplicarlo en tu día a día?

Pyt es la palabra mágica que usan los daneses cuando el hygge se les cae abajo. Si el hygge consiste en disfrutar de acurrucarse en una manta suave cuando fuera está lloviendo o aspirar el aroma de esas tortitas con caramelo que tanto te mereces, pyt es la palabra que se dice cuando todos esos planes de confort fallan y vienen mal dadas pero, aún así, podemos ser felices.

Los daneses dicen pyt como Simón y Pumba dicen Hakuna Matata: ningún problema debe hacerte sufrir. Pero su espíritu va más allá de darte una palmadita mental en la espalda, respirar hondo y pensar que nada importa. Pyt, en realidad, tiene una connotación más positiva y alegre que el mero pasotismo y es muy triste que el resto de idiomas no tengamos una palabra con esas connotaciones en nuestro vocabulario. Pero lo que sí podemos es aplicar la técnica danesa para afrontar problemas irresolubles y aprender a decir “pyt”. Y te contamos cómo hacerlo.

Cuando todo se pone negro, es el momento de decir pyt.

Cómo afrontar la incertidumbre con buen ánimo

Cuando algo nos aflige o la situación se torna oscura el miedo y la incertidumbre pueden llegar a tomar al asalto nuestros pensamientos. Ante estas situaciones en las que las cosas pasan por que sí, y no precisamente en nuestro beneficio, es ante las que los daneses dicen: “pyt” y al decirlo se acaba la lucha mental, porque con una sola palabra asumen que aunque se sienten molestos por lo que está pasando como está fuera de su control no van a dedicar ni un átomo de su energía en pensar en ello más. Inteligente, ¿no?

Para poder hacer pyt como una auténtica danesa necesitas seguir estas pautas que harán que consigas manejar la incertidumbre como una profesional de la felicidad:

- Céntrate en el ahora: no intentes resolver los problemas del futuro que aún no han llegado ni te quedes anclada en el pasado.

- Mímate: el autocuidado es tan importante como ir al trabajo. Si te cuidas no solo te sentirás mejor a corto y largo plazo, sino que además te percibirás como una persona más capaz y con más recursos.

- No dejes que te agobie lo que no sabes. No sabes si por la situación podrás ir al cupleaños de tu abuela, no sabes si te pedirán que te hagas cargo de ese nuevo trabajo, no sabes si es buena idea o no invertir ahora mismo en una casa en el campo… Hay cosas que justo ahora, en este momento, no sabes, y eso está bien. Deja de agobiarte por lo que aún no sabes, no todas las decisiones hay que tomarlas en el acto. Si necesitas más tiempo, simplemente. deja reposar el tema sin agobios.

- Céntrate en lo que puedas controlar (y deja pasar el resto). Es difícil, pero necesario. Haz una planificación de objetivos, pero asumiendo que no todo va a salir como esperas y que en la vida hay que ser flexible. No te agobies pensando un plan B, C y D, simplemente, haz lo mejor que puedas y si no sale bien, pues pyt.