4 may 2021

Donde hubo fuego quedan brasas ardientes e incandescentes y parece ser que el actor Ben Affleck y la diva/actriz/cantante Jennifer Lopez están dispuestos a reavivar la llama de su extinto amor del pasado. Fueron la pareja de moda en los 2000, los Bennifer, los más perseguidos por los paparazzis y eso que apenas duraron dos años: de 2002 a 2004. Se conocieron en el rodaje de una película espantosa y cuando Jennifer Lopez estaba casada. Le dio igual, dejó a su marido (con el que duró la friolera de nueve meses) y se comprometió con Ben Affleck, fecha de nueva boda incluida. Lo que pasó a continuación sorprendió a todos: la pareja que se amó en un tiempo récord lo dejó en un tiempo récord. Según ella no pudieron resistir la presión mediática que aumentaba día tras días, según él los paparazzis y los comentarios racistas y sexistas en los medios acabaron con su paciencia. Y así llegamos a 2021 con ambos recién separados y quedando “como amigos” a los ojos de los fotógrafos del corazón. ¿Se avecina un Bennifer 2.0? ¿Es buena idea volver a quedar con tu ex cuando tu última relación acaba de fracasar?

¿Por qué podrían volver como pareja Jennifer Lopez y Ben Affleck? Las ventajas e inconvenientes de volver con un ex

La ventaja de volver en este caso es evidente: a veces para nuestro corazón más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y en su caso parece que las circunstancias les empujaron a dejarlo más que sus propios sentimientos. De hecho, a pesar de ser ex, ambos hablan bien en público del otro.

Ben Affleck ha explicado en más de una ocasión lo orgulloso que se siente de Jennifer Lopez y de que por fin se esté reconociendo su talento, capacidad de esfuerzo y dedicación. Por supuesto, la ve guapísima. Ella ha respondido a sus halagos diciendo que él también sigue estando igual que en los 2000.

Video: Jennifer López celebra su 51 cumpleaños

El hecho de que exista aún respeto entre ellos hace posible que la conexión emocional entre ambos se pueda reactivar. Seguramente ese sentimiento que aún conservan mezclado con que se han convertido en una zona de confort para el otro y el de no desear quedarse con las ganas de comprobar si realmente fueron las circunstancias las que les obligaron a separarse hace que su decisión de volver a estar juntos sea factible.

Pero los psicólogos advierten que volver con un ex no siempre es fácil, de hecho, casi nunca lo es según un estudio de la Universidad de Kansas que descubrió que más de la mitad de esas recaídas con un ex acaban en un rotundo fracaso y acaban afectando a la salud. Además, debemos tener en cuenta el currículum amoroso de la pareja en sí: Jennifer Lopez es famosa por ser monógama múltiple, de hecho a los pocos meses de dejarlo con Ben Affleck se comprometió con Marc Anthony, y Ben Affleck tiene un historial de adicciones y una relación con su ex Jennifer Garner cuanto menos complicada de explicar.

Video: 4 ejercicios para tener el trasero de Jennifer Lopez

Cuando uno decide volver con un ex debe hacer frente a grandes retos, pero el principal es plantearse por qué quiere recuperar esa relación. Si el uno y la otra acuden a buscar consuelo mutuo y chequear su vínculo, puede ser el principio de algo, pero si como sospechamos por su trayectoria amorosa pasada lo que está pasando es que ninguno de los dos está recibiendo la atención amorosa que ellos creen merecer y andan con la autoestima bajo mínimos y están tirando de nostalgia para alimentar un poco el ego… nada bueno puede salir de ahí.