20 feb 2019

Entre todos los beneficios que tiene el sexo también está el de mejorar tu rendimiento laboral. Y es que tener una vida sexual sana no solo te ayuda a generar más endorfinas, a dormir mejor, cuidar tu salud, retrasar el proceso de envejecimiento, sino que también nos ayuda a rendir más y mejor en el trabajo.

Keith Leavitt, Christopher Barnes y Trevor Watkins de la Universidad de Washington y David Wagner de la Universidad de Oregón, publicaron en la revista Journal of Management, los resultados del estudio From the Bedroom to the Office (De le cama a la oficina) realizado en 2017, en el que evaluaron a 159 empleados casados, procedentes de diversos sectores profesionales y obtuvieron datos concluyentes como que tener sexo mejora el rendimiento laboral.

"Hacemos bromas acerca de que la gente está muy feliz después de tener sexo, pero resulta que esto es verdadero y debemos prestarle atención", dijo Keith Leavitt.

Los autores propusieron un modelo que demuestra los efectos de la conducta sexual en el hogar en la satisfacción laboral al día siguiente, afirmando que "el comportamiento sexual satisfactorio en el hogar aumentó, tanto la satisfacción laboral diaria como el compromiso laboral, en función del afecto positivo".

Los efectos positivos duraron aproximadamente 24 horas y fueron iguales para los hombres y las mujeres.

Por supuesto, tanto la felicidad sexual, como cualquier otras forma de felicidad, aumenta las defensas y el sistema inmunológico se refuerza, por lo que disminuyen las bajas laborales. Besar, acariciar y el placer, incluido el orgasmo, nos ayudan a liberar oxitocina, hormona del cariño y la relajación, antagónica al cortisol, responsable del estrés, por lo que ayuda a su disminución. Estos hechos se traducirían a un menor riesgo cardiovascular, disminución de la probabilidad de contagios víricos, como la gripe el resfriado común, y nos protege frente a muchas otras enfermedades, entre otras las mentales, facilitando la recuperación. De esta manera, el absentismo laboral o bajas, disminuyen, repercutiendo directamente en la productividad y satisfacción del equipo.

Los investigadores además, encontraron que las personas que llevan trabajo al hogar afectan negativamente su vida sexual. Por lo tanto, cuando las parejas no se desenchufan, se pierden los efectos positivos – incluyendo la liberación de dopamina, que desencadena la vinculación y el apego– que en realidad puede motivarlos en el trabajo al día siguiente.

La tecnología ofrece la tentación de permanecer enchufada, pero probablemente sea mejor desenchufar si se puede, y los empleadores deben animar a sus empleados a desentenderse completamente del trabajo después de horas".