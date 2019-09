13 sep 2019

El sexo está para divertirse, de eso no hay duda. Siempre decimos que el objetivo no debe ser llegar al clímax o tener un orgasmo de película, sino disfrutar del momento, de las diferentes sensaciones que se producen en tu cuerpo cuando está excitado y de conectar de forma íntima con tu pareja.

Sin embargo, los problemas de erección pueden empañar esta situación. No de forma consciente, pero cuando no se cumplen las expectativas esperadas en la cama, la sensación de desasosiego es inevitable. Mantener una erección puede ser difícil para algunos hombres. Ya sea por problemas de nervios, confianza o incluso, estrés: es un tema tabú, que se discute en pocas ocasiones pero que siempre tiene solución. O al menos, no impide disfrutar del sexo, ya que hay mucuhas otras prácticas placenteras que os pueden hacer pasar un buen rato a ambos.

¿Lo más importante en estas situaciones? Hablar con tu pareja sobre el tema y llegar al origen de la situación. Y sobre todo, no darlo todo por perdido en el sexo cuando esto ocurre.

Ahí van algunas posturas que podéis llevar a cabo, independientemente del estado de erección de tu pareja.

Amazona invertida

Cuando se presentan estos problemas, una manera de reavivar la llama es introducir un juguete sexual en la relación sexual. Un anillo es una opción muy buena, ya que hará que la erección dure más tiempo y si por cualquier circunstancia, no lo hace, si te posicionas encima de él y mirando a sus pies, podrás masturbarte con la vibración del anillo.





El perrito

Es una posición sexual muy versátil. Él controlará la presión, la fuerza y los intervalos de penetración y por ello, será más fácil que maneje la situación si está nervioso o ansioso. Si la erección se perdiera: que no cunda el pánico. Podéis seguir dándoos placer mutuamente en esa postura.

La cuchara

Sabemos que no te estamos descubriendo la panacea, pero la postura de la cucharita está muy infravalorada. Aprovechad la erección matutina para mantener relaciones. No cambiéis mucho de postura, ya que entonces es más fácil perder la erección. ¿Lo mejor de la cucharita? es una postura muy íntima y perfecta para empezar el día.