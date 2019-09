26 sep 2019

Nunca la palabra succionador estuvo tan presente en las sobremesas, redes sociales, discusiones entre amigas, hermanas y novios. Desde que el Satisfyer llegó a nuestra vida y se popularizó (hasta agotar existencias) gracias a un post de Moderna de Pueblo, no podemos dejar de soñar, desear, pensar y hablar de él.

El juguete sexual promete un orgasmo como ningún otro en dos minutos. Quienes lo han probado lo corroboran. Su vibración es mágica y, obviamente, eficiente. Comúnmente conocido como el succionador de clítoris, este aparato se diferencia de los demás por tener una boquilla o cabezal que crea un ligero vacío en el clítoris, de forma que lo estimula de una forma indirecta y en diferentes intensidades.

El succionador empieza a funcionar en el momento que lo colocas sobre la zona y sientes cómo tu flujo sanguíneo empieza a aumentar hasta llevarte directa al orgasmo en tiempo récord. Tranquila, no es una aspiradora sobre tu clítoris, quienes lo han probado aseguran que la sensación es agradable y suave.

Y como no hay mejor publicidad que el boca a boca, o llevándolo a terreno moderno, de cuenta de Instagram a cuenta de Instagram, el Satisfyer se ha agotado varias veces ya. Como todo, lo hay de diferentes precios: desde 30 euros hasta 100 o más. Pero amiga, si no quieres (o puedes) gastar ese dinero, o si no estás segura en querer hacer esa inversión porque todavía no crees en sus dotes gloriosas, tenemos la mejor noticia para ti. Hemos encontrado una versión low cost. Por 9,95 euros puedes tener tu propio succionador.

Se llama Satisfyer One Night Stand, tiene 4 programas de ondas de presión y funciona igual que su hermano mayor. Pero ¿por qué es tan barato? Porque la batería solo dura 35 minutos. Pero si promete hacerte sentir placer en solo 2 minutos, tendrás varios usos antes de que tengas que tirarlo.

Si te quieres hacer con él puedes conseguirlo en la web o bien, si vives en Madrid, en Be Lover Erotik Market (C/ de Santa Brígida, 4, Madrid).