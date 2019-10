4 oct 2019

A lo largo de nuestra vida hemos escuchado un sinfín de mitos acerca del sexo, especialmente cuando somos adolescentes. Sin embargo, algunos de estos mitos pueden seguirnos hasta nueva adulta y afectar la forma en que nos relacionamos con los demás en nuestra intimidad.

Si las fantasías pueden ayudarnos a mejorar la vida sexual, los mitos pueden frenar el deseo en seco. Así que ni la primera vez duele mucho ni las mujeres necesitan menos sexo que los hombre. Estos son falsos mitos que hay que desterrar para tener relaciones sexuales más sanas. Te contamos algunos.

Existen diferentes tipos de orgasmo

No es que hayan muchos tipos de orgasmos, sino que existen diferentes vías para llegar al clímax. La experiencia orgásmica es inconfundible y cada persona lo vive y siente de diferente maneras.

La primera vez duele

Todo depende de la persona, o más bien de las mujer. La vagina y el himen es sensible eso es verdad, pero también es elástica. Hay muchos tipos de hímenes, con formas y flexibilidades distintas. En ocasiones, puede molestar o incluso doler dependiendo de la rigidez del himen o de su conformación, pero esto no le sucede a todas las mujeres, no se puede generalizar.

Las mujeres necesitan menos sexo que los hombres

Como ya lo hemos dicho muchas veces es totalmente falso. El deseo sexual de las mujeres no es mayor ni menor que de los hombres. El deseo y la necesidad de mantener relaciones sexuales depende de cada persona.

El coito durante el embarazo puede dañar al feto

Tener sexo durante el embarazo es necesario y sano para la pareja, siempre que no lo contradiga el médico. No se le hace daño al feto porque, por muy grande que sea el pene, jamás será capaz de penetrar el útero, que es donde se encuentra el bebé.

El tamaño del pene no importa

Obviamente que un centímetro más o uno menos no importa, pero si la carencia es considerable, la penetración no puede ser muy buena. Sin embargo, el hombre puede suplir el tamaño de su pene con otras habilidades sexuales como el sexo oral o en el juego sexual previo.