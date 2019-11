4 nov 2019

¿Puede o debe continuar una relación si un miembro de la pareja no se siente sexualmente atraída por la otra?

Puede pasarte aunque no lo creas. Puede que conozcas a esa persona interesante con la que sientes una conexión muy especial, y de la que te enamoras y sin embargo, por alguna razón que no sabes no te sientes sexualmente atraída por él.

Entonces, ¿qué puedes haces si no tienes atracción sexual hacia tu pareja? Ya sea por que las chispas nunca existieron o porque murieron con el tiempo, los expertos nos hablan de una serie de factores que nos pueden estar pasando.

Si no quieres tener sexo con tu pareja actual pregúntate: "¿Me atraen sexualmente otras personas?", aconseja Karla Ivankovich,consejera clínica de OnePatient Global Health. Si la respuesta es no, y ha perdido por completo su deseo sexual, es posible que tengas un problema médico que no tiene nada que ver con tu pareja.

La ciencia ha confirmado que existen ciertos medicamentos, como los anticonceptivos hormonales y los antidepresivos que frenan el deseo sexual, al igual que afecciones como la depresión, el estrés y la ansiedad.

Reconoce si sientes algún tipo de resentimiento hacia tu pareja

La falta de atracción sexual puede ser más psicológica que física. "Si una relación era ardiente al principio y la atracción ha disminuido con el tiempo puede ser que haya un poco de ira reprimida", explica la terapeuta matrimonial Isadora Alman. "Puede que ni siquiera sepas por qué estás enojado al principio, pero hasta que no dejes de sentir resentimientos, no sentirás atracción", puntualiza.

Intenta recordar el momento en que perdiste la atracción. ¿Qué había pasado? ¿Hubo una pelea o una traición emocional?

Todavía te atrae un ex

"Si todavía estás vinculado en tu relación anterior, es prácticamente imposible avanzar", dice Ivankovich. Es importante cortar por completo el contacto con la persona que te atrae; bloquear números de teléfono, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

Si haciendo esto la química no sucede, pregúntate por qué has elegido a la pareja con la que estas. "Puede ser que hayas elegido a tu nueva pareja por la estabilidad y no por pasión sexual".

Dile a tu pareja cómo excitarte

Tal vez no sientas atracción sexual porque tu pareja no te complace sexualmente. "¿Qué quieres que no tienes?. "Sé valiente y dile la verdad. Explícale qué te gusta en la cama. No esperes que la otra persona sea un adivino".

Se honesto sobre tu lucha

Hablar del tema desde el respeto es muy importante, se deben buscar soluciones conjuntas. "Ambos deben estar en un ambiente relajado y fuera de la habitación, con suficiente tiempo para discutir acerca de lo que sienten", sugiere Alman.

Al final, permanecer en una relación es una decisión "muy individual", dice Alman. "Algunas personas tienen relaciones muy felices sin sexo en absoluto, mientras que otros dicen: que no podrían soportar una semana sin sexo. "Es muy difícil encontrar sexo ardiente y compañía; a veces, simplemente elegimos de manera consciente tener una relación saludable y sana, aunque el sexo no sea tan pasional". Y eso está bien, siempre y cuando ambas partes estén plenamente de acuerdo.