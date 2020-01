20 ene 2020

Año nuevo, propósitos nuevos. Adelgazar. comer más sano, hacer deporte... pero, ¿te has planteado introducir algún cambio en tu vida sexual en 2020? Si la respuesta es sí, ¡felicidades! Si por el contrario es no, tenemos la postura sexual que no puede faltar en tu 'to do list' del año. Palabrita.





VER 6 FOTOS Las mejores posturas del Kamasutra que tienes que probar

¿De qué estamos hablando? Se trata de aplicar un -1 a la postura más famosa de todas, el 69. El 68 se trata también de una postura sexual para realizar sexo oral, pero divide a la pareja entre activo y pasivo debido al esfuerzo que conlleva.

Video: Horóscopo sexual 2020: cómo mejorar tu vida sexual

Y es que, esta práctica sexual incluye cierta focalización. La pareja pasiva se pondrá bocarriba en la cama con las piernas ligeramente flexionadas mientras que la persona activa, apoyará la cabeza entre las piernas de su pareja mientras que se sienta en su pecho con las piernas abiertas para que se le practique sexo oral. Puede que no sea una de las posturas más cómodas, pero lo cierto que es que tiene muchas ventajas.

Deja las manos libres, por lo que tu pareja podrá acariciar el resto de tu cuerpo, y también permite una imagen visual muy erótica.

Sin duda, una manera muy original de reavivar la llama.