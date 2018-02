21 feb 2018

Paula Echevarría no es amiga de grandes cambios de look, al contrario, la actriz es fiel a su melena larga de color castaño. Pero de vez en cuando también le toca pasar por la peluquería, y no solo para hacerse tratamientos.

Paula Echevarría se ha cortado la melena. Se trata, eso sí, de un sutil cambio de look, muy necesario en los cabellos largos. La actriz se ha puesto en manos del peluquero francés David Mallet para sanear sus puntas y darle forma a su melena. Paula Echevarría ha contado a través de Instagram su paso por Tacha para renovar su corte de pelo.

Paula Echevarría recortando su melena. pinit

Además, por las imágenes que ha compartido la actriz, parece que está aclarando ligeramente el tono castaño de su melena. Aunque ha manifestado en numerosas ocasiones que no es partidaria de cambios de look radicales, quizás está pensando en lucir un tono más claro de cara a la primavera.

¿Por qué tienes que cortar las puntas de tu pelo cada 2 o 3 meses?

El sutil cambio de look de Paula Echevarría es el que tú también necesitas, sobre todo, si luces el pelo largo. Si no pasas por la peluquería cada 2 o 3 meses, además de que tus puntas se irán debilitando y abriendo, tu corte de pelo perderá su forma. Cortar las puntas del pelo ayuda a darle fuerza y a mantener la forma de los cortes de pelo degradados y con capas.

