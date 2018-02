Â¿SerÃ¡n estos los vestidos ganadores de la alfombra roja de los Premios Oscar 2018?

21 feb 2018

La cuenta atrás para los Oscar 2018 ya ha comenzado, y nosotras vamos calentando motores para la gran noche del cine y la moda de Hollywood. Sí, también es la gran pasarela de estrellas del año, ¿o pensabas que en los Premios de la Academia solo íbamos a hablar de películas?

Estamos seguras de que tanto las grandes actrices que pasearán por la alfombra roja como sus estilistas llevan semanas pensando y creando al detalle los looks que lucirán las estrellas la noche del próximo domingo 4 de marzo (en Mujerhoy.com te lo iremos contando en directo), pero por si acaso les faltan ideas, nosotras hemos hecho nuestras propias apuestas de moda con los vestidos que nos gustaría que llevaran Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Nicole Kidman y compañía.

Reproducir Pincha en la foto de Emma Stone en los Oscars 2017 para ver nuestra quiniela de vestidos.

En nuestra 'quiniela fashionista', además de repasar los mejores looks que llevaron a los Oscars las actrices con más estilo, les hemos elegido diseñador a cada una de ellas, además de proponerles vestidos negros (por si vuelve el 'time's up' y 'why we wear black' de los Globos de Oro y los BAFTA), blancos (en el caso de que se vuelven las tornas y 'total white' se toma como color reivindicativo más allá de las rosas de los Grammy), y a todo color (por si la protesta feminista propone que la alfombra roja se pinte de arcoiris).

Y tú, ¿cómo crees que será la alfombra roja de los Oscars 2018? ¡Hagan sus apuestas, señores y señoras!

