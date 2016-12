27 dic 2016 abc

Raphael, que se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, ha vuelto a los escenarios con la misma fuerza que siempre le ha caracterizado. Con la agenda repleta de eventos, el cantante de Linares ha encontrado un hueco en el calendario para sentarse en el sofá junto a Bertín Osborne y concederle una entrevista.

Con él, en la entrega navideña de 'Mi casa es la tuya', el andaluz se ha confesado y ha hecho un repaso a su vida y carrera sin omitir su momento más duro: su lucha contra la Hepatitis B desde 1985, que con el paso de los años casi le llevó a la muerte.

"Mi enfermedad era muy traicionera y no daba la cara", ha confesado el artista. "Yo no he bebido nunca ni he fumado. Yo no soy bebedor, pero empecé a beber botellitas de esas pequeñas de los hoteles porque me hacían dormir. Cuando empecé a notar síntomas de cosas jamás pensé en el dichoso botellín para dormir", ha explicado Raphael.

Lee la información completa en ABC.

Seguro que también te interesa...

Las lágrimas de Chiquito en el programa de Bertín al recordar a su mujer

Las tres intimidades del matrimonio de David Bustamante y Paula Echevarría

Antonio Banderas se enamoró de Nicole Kimpel antes de terminar con Melanie Griffith

Las siete 'perlas' familiares de Fran Rivera en el programa de Bertín Osborne