5 feb 2017

Tiene 22 años y mucha más experiencia interpretando de la que cualquiera pudiera esperar. Y es que le hemos visto crecer en televisión. Su personaje, Carlos Alcántara, en 'Cuéntame', le ha convertido en un rostro conocido, en alguien cercano, un sentimiento que aumenta cuando se le tiene cerca. El joven madrileño atiende con alegría y simpatía a quien le pregunta. Se le nota que las alfombras rojas no son su hábitat. Lo suyo el set de rodaje.

'1898. Los últimos de Filipinas', es su primera película y le ha llevado directo a los premios Goya, donde estaba nominado como mejor actor revelación, un galardón que finalmente recayó en Carlos Santos por ‘El hombre de las mil caras’ -aquí su emotivo discurso-.

Pero él con la nominación ya estaba feliz. Por eso y por trabajar con Luis Tosar quien, por cierto, habla maravillas de él. "Luis es maravilloso, fue una gran experiencia rodar con él. Es un actor al que admiro desde que era un niño, y verme en mi primera película compartiendo plano con él, te puedes imaginar es emocionante, quizá hasta más que estar hoy aquí. Además, entablamos buena relación a nivel personal y me sirvió mucho como ejemplo".

Con Carlos Hipólito solo comparte un plano en la película. "Lo comentamos, somos conscientes de ese plano. Salvador no quería dejar pasar la oportunidad de sacarnos juntos a los dos en un plano como pequeño guiño a todos los seguidores de cuéntame", dice. “Compartir proyecto con Hipólito, que es una persona a la que quiero muchísimo desde antes de empezar ‘Cuéntame’… es mágico poder debutar en el cine con alguien a quien quiero desde que tenía cinco años”.

Esta era su primera nominación, pero no la primera vez que pisaba la gala de los premios Goya. "Vine una vez. Tenía 15 años y me hacía ilusión ver lo que era una gala de los Goya, salí y me acuerdo que le dije a mi madre: 'No volveré a una gala de los Goya hasta que no tenga algo que hacer allí'. Y así ha sido: 'Mira, he cumplido mi palabra'", nos dice con una enorme sonrisa.

Ahora, dice, lo que va a hacer es seguir trabajando. "Ha habido alguna propuesta, pero me quiero centrar en terminar bien la temporada 18 de la serie, que nos quedan un par de meses, y luego ya veremos". ¿Cuál es el futuro de Cuéntame? ¿Lo tiene? "A mí me quedan dos meses de rodaje, así que tengo futuro", responde enigmático.

La tele le encanta, pero el cine es su gran amor."“El cine es lo que me apasiona desde que soy un crío, la televisión me parece un género maravilloso que está avanzando un montón, pero el cine, meterte en una sala a oscuras y olvidarte del mundo… a mí siempre me va a poder eso por encima de poner algo en mi casa", contesta con sinceridad. "Ojalá pueda dedicar mi carrera al cine muchos años sin dejar de lado la televisión ni el teatro, que lo quiero desde que soy muy pequeño".

