La declaraciÃ³n pÃºblica de amor de Chabelita a Alberto Isla

9 oct 2017

Poco después de que Alejandro Albalá emitiera un comunicado para confirmar que su matrimonio con Chabelita Pantoja había llegado a su fin, era ella quien hablaba. Lo hacía para dar por buenas las palabras de Albalá, sentado en el plató de 'Sábado Deluxe', de que se estaba dando otra oportunidad con Alberto Isla, el padre de su hijo.

Ahora, la hija de Isabel Pantoja se ha puesto romántica en Instagram y le ha dedicado un mensaje de amor que ha sido respondido por Alberto con un simple "te quiero".

"Lo que me gusta fijarme en las pequeñas cosas.Bueno, en tus pequeñas cosas. En si son bonitas tus manos. Si me gusta tu colonia al abrazarte. Descubrir que música escuchas mientras me lo cuentas y se te iluminan los ojos al aconsejarme una canción. Que no tengas miedo de contarme los trapos sucios de tu pasado", comienzan las líneas de la joven.

"Confías en que los meta en la lavadora. Con suavizante. Fijarme en que tienes mucho que decir, para todo lo que callas. Que te encantan las sorpresas, pero que odias la intriga. Que eres especial aunque casi nadie sepa verlo", continúa.

"Ojalá tú sepas fijarte en que me da igual el momento si me regalas cinco minutos... y veintisiete segundos", concluyen sus palabras, que ha escrito al lado de una foto en París, ciudad en la que estuvieron juntos hace tan solo unas semanas.

Este es el mensaje y la foto que ha compartido Isa ante sus seguidores. pinit

