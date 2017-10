30 oct 2017

Creadora con un inconfundible sello personal que hace que reconozcamos sus diseños a la primera, con sus corazones y sus llamativas composiciones de color, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada visitó 'El Hormiguero' (Antena 3) para divertirse. O eso creía ella.

Uno puede entender que, llegado el caso, se le pregunte por su divorcio con Pedro J –al fin y al cabo es uno de los pesos pesados del periodismo (en esta revista se habla de esas cuestiones, sin ir más lejos)–, pero centrar la visita de la creadora en ese tema no deja de sorprender: Ágatha tiene mil cosas de las que hablar, que no le fueron preguntadas, perdiendo el espectador la oportunidad de conocerla mejor y, sobre todo, de verla relajada como para disfrutar y abrirse para contar curiosidades desconocidas.

De nuevo planea sobre 'El Hormiguero' una duda sobre el planteamiento machista de muchos de los encuentros en plató: ¿se le habrían hecho a Pedro J todas esas preguntas? ¿Se habría obviado su trabajo, su éxito, sus secretos, en aras de contar su separación? Lo dudamos. Y mucho. Sería conveniente que Pablo Motos y su equipo aceptaran las críticas y corrigieran la deriva del programa para que las mujeres no se sientan incómodas entre las hormigas y los experimentos. Hay días en que uno no puede evitar cierto sonrojo.

No llores por Mónica, Cataluña

Mónica Pont durante su aparición en 'Sábado Deluxe'. pinit

Dicen que tras ver el ‘Deluxe’, Puigdemont pensó detener definitivamente ‘el procès’. Los independentistas con corazoncito valoraron romper la hoja de ruta hacia la independencia y solicitar al Gobierno que no aplicara el 155 hasta que Mónica Pont resolviera el problema con la custodia de su hijo. "Si es catalán no me dejarán verle…", bramaba entre lágrimas la no-actriz y no-presentadora. Como siempre en ella, un papelón.

Sabemos que es un tema muy serio (bueno, en realidad los dos lo son), pero una cosa queremos dejar tan clara como Javier Urra, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, intentó dejársela a Mónica: los conflictos entre padres y madres por los hijos se dirimen en un juzgado, no en un plató, y menos con argumentos tan ridículos. Ese afán de protagonismo, utilizando cualquier desgracia en un beneficio mediático que le permite ir como la Zarzamora, llora que llora por los rincones de Telecinco, se nos antoja un ejercicio de oportunismo que roza un narcisismo enfermizo. Así no, Mónica, así no.

Clan estrena chef

Imagen promocional del espacio. pinit

El éxito de 'MasterChef Junior' ha venido a demostrar que a los pequeños de la casa también les gusta la cocina. Pero, claro, ellos prefieren una cocina divertida, con un punto de magia. Como Mónica, que trabaja en la pizzería de su padre mientras sueña en convertirse en una estrella… Michelín. Cuando a la muchacha le conceden una beca para estudiar en una prestigiosa escuela gastronómica, se pone cuchillos a la obra entre canción y canción.

Cocina y música se dan la mano en 'Mónica Chef', una serie que estrena Clan tras su éxito en Italia, donde los jóvenes han hecho de Isabel Madolell una estrella, pero esta vez de la televisión. 6 actores adolescentes, 6 adultos (entre ellos, Ángel Pardo y Marta Calvó) y una coproducción internacional rodada en Madrid y Milán que llega a España con ganas de abrirnos el apetito.

