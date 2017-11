Lady Gaga prepara su boda

2 nov 2017

En febrero se hacía pública la noticia de que Gaga mantenía una relación con su agente Christian Carino, una noticia que sacaba de nuevo a la luz datos sobre la vida privada de la artista, tras haber roto su compromiso con Taylor Kinney.

Según las informaciones que ha publicado US Weekly, la pareja podría llevar comprometida desde el verano. El hecho de que ninguno de ellos haya desmentido o verificado la noticia, podría estar relacionado con el delicado estado de salud que ha atravesado la cantante en estos últimos meses y que describe en su documental 'Five Foot Two', que ya está disponible en 'Netflix'.

Hace meses que Gaga anunciaba que padecía fibromalgia, una enfermedad crónica que le provoca fuertes dolores musculares, fatiga, sueño, así como pérdidas de memoria. Síntomas que han llevado a la cantante a anunciar un descanso en su gira de conciertos.

La pareja estaría tomándose con calma todo lo relacionado con los detalles de la boda por este motivo, así que por el momento no hay ni fecha ni confirmación por parte de la pareja. Lo que sí sabemos es que Christian habría hecho la propuesta de matrimonio muy tradicional a Gaga, con la previa aprovación por parte del padre de la artista.

