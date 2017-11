Justin Timberlake la 'mosquita muerta' del pop

5 nov 2017 Carlos gonzález

Aquella era su gran noche, su consagración definitiva. Pero acabó fatal. Janet Jackson iba a cantar en el descanso de la Super Bowl ante 140 millones de personas. Las tres primeras canciones fueron bien. En la última, apareció una estrella invitada para acompañarla –un tal Justin Timberlake– y, justo cuando iban a terminar, él tiró del corpiño de ella. En teoría iba a dejar su sujetador al aire, pero algo debió fallar y lo que todo el mundo vio fue uno de sus pechos con una pezonera en forma de estrella.

Hoy no parece gran cosa, pero en 2004 fue un escándalo. Tanto, que a ella le prohibieron participar en los Grammy una semana después. A él, no. Y un montón de televisiones y radios boicotearon su siguiente disco. Los de él, no. Ahora, la historia vuelve a la palestra porque él va a cantar otra vez en la Super Bowl. Ella, no. Y muchos en las redes se han quejado por la injusticia. Aunque a nadie que conozca su trayectoria puede sorprenderle, porque su especialidad parece ser provocar incendios, que otros se quemen y él salir ileso.

Empecemos por su primera novia conocida: Britney Spears. Todos creían que ambos eran un dechado de virtud y ella proclamaba que iba a mantenerse virgen hasta el matrimonio. Los chavales después contaron que, por supuesto, allí hubo sexo. Por no hablar de su vestuario. La foto en la que ambos aparecen completamente vestidos de denim –Justin con traje y sombrero de cowboy– hoy produce vergüenza ajena.

Todas sus mujeres

Lo peor vino con la ruptura. Él, mucho menos conocido, dijo que Britney le había roto el corazón y utilizó el tema todo lo que pudo para promocionar su primer disco en solitario. Incluso, grabó un videoclip con una modelo idéntica a su ex en el que daba a entender que ella le había sido infiel. Esa fue la versión que todos creyeron entonces.

Más de diez años después, en 2013, Justin volvió a resucitar la polémica al cantar ese tema en un concierto y presentarlo con esta frase: "A veces uno cree que ha encontrado a la persona adecuada, pero un día descubre que solo es una zorra cualquiera". ¿De verdad hacía falta? Luego, tuvo que disculparse y decir que no se refería a Britney. Nadie le creyó.

La ruptura con Cameron Diaz, después de casi cuatro años de noviazgo, fue más pacífica. Hubo quien echó la culpa a Scarlett Johansson, pero luego Justin y Cameron, incluso, han trabajado juntos sin el menor problema. La relación con Jessica Biel, en cambio, ha estado marcada por los rumores de las presuntas infidelidades de él. Olivia Munn, Kate Hudson y Mila Kunis son algunos de los romances que le han adjudicado.

El lío con esta última actriz, según se dijo, había provocado la ruptura con Biel en marzo de 2011. Ambos hasta se metieron mano sobre el escenario durante una entrega de premios. Meses después, volvió con Biel y se casaron.

Tampoco la boda se libró de la polémica. En este caso fue por un vídeo que se proyectó durante la celebración, una fiesta en Italia que les costó más de seis millones de dólares. En mitad de la juerga, pusieron la grabación de varios mendigos felicitando a los novios y disculpándose por no haber podido asistir. El contraste entre el lujo de unos y la miseria de otros debió parecerles muy gracioso...

Justin también ha hablado de su consumo de drogas en Coachella y cómo su mente volaba. O se fotografió mientras votaba en las últimas elecciones, algo que prohíbe la ley de su país y que estuvo a punto de llevarle 30 días a la cárcel. Pero se libró. Como se libra siempre...

Seguro que también te interesa...

La declaración de amor de Justin Timberlake a Jessica Biel