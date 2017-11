OT 2017 recibe a DJ Wally López y Morat en su segunda gala

5 nov 2017

‘Operación Triunfo’ 2017 vivirá este lunes una intensa segunda gala llena de emociones con la primera expulsión del talent show: Ricky y Mimi tendrán que convencer al público de que merecen seguir en la Academia con sus actuaciones en solitario.

Además, el programa presentado por Roberto Leal recibirá la visita de la banda colombiana Morat, que interpretará un tema junto a Cepeda, uno de los concursantes de esta edición; y tendrá como cuarto jurado al DJ, productor y locutor de radio Wally López.

El DJ, productor y locutor de radio Wally López será el cuarto miembro del jurado de OT 2017, que se unirá a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive para valorar a los concursantes. Elegido en numerosas ocasiones en los Deejaymag Spain el mejor dj del año, el mejor productor, mejor remezclador y mejor locutor de radio, Wally López fue pionero en remezclar canciones pop en España, trabajando con artistas como Mónica Naranjo, Miguel Bosé o David Guetta, para el que hizo el remix ‘Just a Little More Love’ con el que Guetta consiguió su primer número 1. Desde hace 18 años sus residencias en Ibiza son icónicas.

Nuevas canciones

Mimi cantará ‘A-yo’ de Lady Gaga, mientras que Ricky ha elegido la canción ‘One song Glory’, del musical Rent. El resto de concursantes afrontarán también nuevos retos. Miriam y Roi interpretarán ‘Malibu’, de Miley Cyrus; Ana Guerra y Amaia, ‘Todas las flores’ de Presuntos Implicados; Mireya y Marina cantarán ‘Sentir’, de Luz Casal; Aitana y Agoney, ‘Can’t stop the feeling’, de Justin Timberlake; Cepeda y Juan Antonio, ‘Reggaetón lento’ de Cnco; Alfred y Raoul, ‘Everytime you go away’, de Paul Young; y Nerea y Thalia, la versión de Leslie Grace de ‘Will you still love me tomorrow’. Además, los concursantes cantarán conjuntamente ‘Te quiero’, de José Luis Perales.

Tras las actuaciones se conocerá el nombre del favorito del público (votado a través de la App oficial), que no podrá ser nominado. El jurado valorará al resto de los concursantes y propondrá a 4 para abandonar la Academia. El claustro de profesores y los concursantes salvarán a dos. Los otros dos quedarán en manos del público y tendrán que convencer a los espectadores en solitario en la siguiente gala. Se puede votar mediante la app, las llamadas telefónicas y los sms.

