6 nov 2017

En la segunda gala de Operación Triunfo nos espera una actuación coral con Te quiero, de José Luis Perales, siguiendo la versión de Los elefantes, Love of Lesbian y Sidonie. Morat presentará el tema Yo contigo, tú conmigo, que grabaron con Álvaro Soler, que no acudirá pero será sustituido en el escenario por uno de los ocho chicos.

Tras realizar un casting, los profesores eligieron a Cepeda: su voz encajaba con lo que estaban buscando. El reparto de canciones nos permitirá ver nuevas parejas con nuevas tesituras: Cepeda y Juan Antonio cantarán el Reggaeton lento de CNCO, Mireya y Marina se han hecho con el Sentir de Luz Casal, Roi y Mirian nos llevarán a Malibu de la mano de Miley Cyrus, Ana Guerra y Amaia lucirán Todas las flores de Presuntos implicados y Aitana y Agoney se meterán en la piel de Justin Timberlake con Can’t Stop the Feeling.

Por cierto, gracias al tema de Alfred y Raoul, Everytime You Go Away, los concursantes han descubierto a Paul Young. Solo por eso merece la pena OT.

Duelo de nominados

Sabedora de sus limitaciones vocales y de sus virtudes como bailarina, Mimi ha apostado por un tema que le permita una puesta en escena para su lucimiento: A-YO, de Lady Gaga.Las valoraciones de Mónica Naranjo en la Gala 1 aun retumban en sus oídos: "Parecías un trovador". "Has desafinado como una almeja"... Lo tiene difícil: además de faltarle técnica, su voz no tiene mucha personalidad.

La experiencia de Ricky y su confianza en una canción-amuleto, la primera que cantó en un escenario, le ha llevado a elegir One Song Glory, del musical Rent. Es una apuesta de riesgo porque no es un tema conocido por el gran público, pero es una canción con gran carga emocional que puede permitirle al mallorquín lucirse en su faceta interpretativa.

Votamos por...Ricky

Tiene ante sí muchas más posibilidades como cantante, incluso más allá del teatro musical. Tiene lo necesario para triunfar: voz y carisma.

Sabías qué... Todas las flores’ forma parte de la banda sonora de ‘La llamada’, la película de los Javis.

Marina confesó llevar la ropa íntima que le regaló su novio como amuleto de la suerte. Lo que no imaginaba es que sus palabras generarían un aluvión de comentarios transfóbicos en las redes.

Merche visitó la academia y nos descubrió que a veces sueña con canciones, se despierta y las graba medio dormida.

Noemí ha sido tajante con respecto a la polémica con el jurado: “Siempre será peor la opinión del público. Y más cruel.”

Mónica Naranjo corrobora esa opinión en Twitter: “Si os parecen duros mis comentarios, esperad a que salgan de ‘OT’ y tengan que comerse paladas de mierda para enfrentarse al mundo.”

¿Veremos a Raoul y Agoney bailando un tango? Según Pol Chamorro, profesor de bailes de salón, todo depende de cómo vayan las expulsiones. Así que es una posibilidad.

