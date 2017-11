Paz Padilla, rota de dolor con la muerte de Chiquito de la Calzada

11 nov 2017

La muerte de Chiquito de la Calzada ha dejado huérfano el mundo del humor, especialmente a Paz Padilla, que se encuentra rota de dolor por la muerte de su amigo. Ha sido durante el programa presentado por María Patiño en Telecinco, 'Socialité', donde la presentadora ha entrado en directo para contar cómo se encuentra.

Con la voz entrecortada y sin poder parar de llorar, Paz ha recordado a su gran amigo. "Es de los grandes y seguirá siendo de los grandes. Lo quiero con toda mi alma. Nunca lo he visto que se haya creído nada. Buen amigo y buen compañero", ha afirmado emocionada.

"No ha habido nadie como él ni lo habrá durante mucho tiempo. Se ha llevado el cariño de todo el mundo", ha añadido la presentadora de 'Sálvame'.

Momentos antes, Paz Padilla también se despidió de él en redes sociales con un emotivo mensaje. "Era una niña cuando llegue a tu vida, perdida en un mundo nuevo donde nunca pensé que podría mantenerme tanto tiempo,mucho te lo debo a ti,a tus consejos, a tu cariño", ha escrito. Y ha añadido: "Se que querías irte con tu Pepita, pero esperaba que te levantaras como lo hacías en ese sofá de 'Genio y figura' de hace 20 años,donde comenzamos juntos, al grito de: Al Ataquer!!!!".

También ha querido homenajearle, recordando la gran persona que ha sido y el vínculo tan especial que tuvieron. "Nadie puede decir de ti que eres un 'Cobarde un fistro' Si no un genio loco,un maestro, creaste escuela y una manera de hablar.Muchos intentaron imitarte, pero nadie pudo. Porque eres único. Eres el ser más auténtico que he encontrado en esta profesión. Nunca me he reído con nadie como contigo.Te quiero y siempre te querré. Pecador de la pradera. !!!!Hasta luego Lucasss!!!!!"

