Gil Silgado estalla contra su hija: "Eres una impresentable"

14 nov 2017

Dentro del culebrón a tres bandas entre María Jesús Ruiz, Julio Ruz y José María Gil Silgado, se ha colado una cuarta 'actriz'. La hija de este último, que ya se había manifestado días atrás, acudió ayer al plató de 'Sálvame' para cargar contra su padre.

"Estoy alucinada por la vuelta de mi padre con María Jesús", aseguró en plató Anabel, entre otras muchas cosas que no debieron de sentar muy bien a su padre, que llamó para desmentir todas y cada una de las palabras de esta.

Eres una embustera, tú no eres mi hija, ponte a trabajar"

"Estoy viendo a esta impresentable, estas denunciada en el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar, ya te llegará. Eres una embustera, tú no eres mi hija, ponte a trabajar. No quiero a mi hija, no quiero saber absolutamente nada de mi hija", decía muy enfadado el empresario sevillano al otro lado del teléfono.

Anabel se revolvía y negaba lo que estaba contando su padre, que contraatacaba asegurando que había regalado a su hija un piso de más de medio millón de euros, dos coches de alta gama y que se hizo cargo de dos créditos de su agencia de viajes. Y le reclamaba la casa del Rocío, llamándola "okupa".

Además, aprovechó para dar la cara por la que parece, de nuevo, es su pareja: "María Jesús Ruiz no ha roto absolutamente nada". Anabel se revolvía y le espetaba: "Eso es mentira y lo sabes. Hiciste la vida imposible a mi madre para volver con ella. Tengo fotos". Y añadía: "Tengo los mensajes que me mandaste en febrero para hundirle la vida a María Jesús".

Parece que la guerra televisiva no ha hecho más que empezar y que tanto los Gil Silgado como la ex Miss España, van a aprovechar el tirón para narrar la vida en directo y sacarse unos ahorros.

