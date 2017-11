La discográfica de Shakira contra Belén Esteban

16 nov 2017

La cancelación de la Gira El Dorado, de Shakira, ha llegado hasta el plató de 'Sálvame'. Era Belén Esteban la que ponía en duda que tras la cancelación de la misma hubiese un simple problema de salud -una hemorragia en las cuerdas vocales-, sino que podría no haber tenido el éxito que esperaba.

La de Paracuellos añadía que, en los inicios de la carrera de la colombiana, esta tuvo que recurrir a rostros conocidos para que le dieran impulso a la misma. Eso sí, dejaba muy claro que eso no era cosecha suya, sino que se lo había contado un amigo.

Llegamos a abrir una segunda fecha en Barcelona por la demanda"

La respuesta por parte de los responsables de la discográfica de la cantante no se ha hecho esperar. Desde la misma han declarado a 'El Español' que "en España todos los 'shows' estaban agotados, incluso abrimos una segunda fecha en Barcelona debido a la demanda".

Por si a Belén no le había quedado lo suficientemente claro, añadían: "Aquí no hay bromas que valgan, es una gira muy grande y hay mucho dinero en juego". Un dinero que, desde la web 'Look' cifran en unos 40 millones de euros.

No corren buenos tiempos para Shakira. Después de los continuos rumores de crisis con Gerard Piqué y justo antes de tener que anular su 'tour', su nombre aparecía en los Paradise Papers, el nuevo escándalo financiero de evasión fiscal.

