OT 2017. Juan Antonio: "Creo que se magnificó mi discusión con Cepeda"

20 nov 2017

Más que los nervios por cantar en el escenario de OT, más que la angustia por no saber si sería expulsado, el momento más inquietante para Juan Antonio (Bilbao, 1994) llegó cuando Zaira, su esposa, quiso dirigirse a Mónica Naranjo. "Es que no tenía ni idea de lo que iba a decir". Zaira es un mujer de armas tomar, se la ve, y se la tenía jurada a la diva por sus comentarios sobre su marido: "Bailamos muy bien juntos el reguetón lento", le espetó entre risas, ganándose el aplauso y la sonrisa cómplice de Mónica Naranjo.

A Juan Antonio se le nota entero, contento por la experiencia: "La convivencia ha sido enriquecedora porque me llevo la amistad de todos, y siento además que va a ser para siempre, pero yo quisiera destacar las clases de Mamen, en las que he aprendido muchas herramientas para trabajar la voz, y las de los Javis, con los que me he quitado de encima muchas vergüenzas y tonterías. Ese aprendizaje no tiene precio".

Me asusté cuando mi mujer quiso hablar con Mónica Naranjo"

Sin embargo, hay algo que sí le ha dolido: "Creo que se magnificó mucho mi discusión con Cepeda -conoce a la novia famosa de este-. No duró más que un minuto. Lo aclaramos todo y tuvimos una semana muy buena los dos. No me parece justo que eso me pudiera perjudicar". Es cierto que en las redes, los 'haters' se volcaron contra él, concediendo a Roi una holgadísima victoria con el 91% de los votos. "Pero esto encantado por él", asegura. "Es un buen amigo y me lo ha demostrado. No solo tiene talento, tiene también un gran corazón". Las palabras de apoyo le emocionan mucho, por eso se resiste a hablar con sus padres por teléfono: "Sé que me voy a romper, así que prefiero esperarme a verles para hablar con ellos y abrazarlos".

A puro dolor fue la canción con la que se despidió. "Siempre la había cantado porque me gustaba, pero en los ensayos tomé conciencia de su significado, de su fuerza. Por eso se la dediqué a la mujer de mi vida". Así vuelve Zaira a la conversación: "Nos conocimos en el colegio. Fue la primera que vi al entrar en clase y me quedé prendado. Nos hicimos amigos y con el tiempo llegó el amor. Hasta ahora y para siempre".

Él no se rinde en su sueño de vivir de la música, pero tiene otra pasión, "mi trabajo en integración social me llena. Si no encontrara salida como cantante, me encantaría seguir con ese trabajo". Su afán por ayudar es una de las razones por las que tanto le han querido sus compañeros.

