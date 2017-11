El pasado en común de Amaia ('OT 2017') y Mónica Naranjo

16 nov 2017

Amaia ya ha conquistado el corazón de todos los espectadores de 'Operación Triunfo' y no solo por su impecable actuación junto a Alfred al piano con 'City of Stars'. Hay quien ya le ha puesto el título de 'Amaia de España', emulando a Rosa, la ganadora de la primera edición del popular talent show de TVE. La inocencia, espontaneidad y, sobre todo, gran voz que posee la concursante la han convertido rápidamente en una de las favoritas para hacerse con el triunfo en el concurso de talentos, lo que pocos saben es que su historia es la de perseverancia, el esfuerzo y el aprendizaje.

Este no es el primer concurso televisivo para Amaia. Natural de Pamplona, esta joven de 18 años ya participó en otro talent show años atrás. Fue en 2012, con solo 13 años, cuando Amaia hizo su aparición en televisión por primera vez. La entonces niña se sumó a la primera edición de 'El número uno', el concurso de talentos de Antena 3 que se encargó de presentar Paula Vázquez y donde coincidió con el actual novio de su compañera Ana Guerra, Jadel.

Amaia participó en la primera edición de 'El número uno'. / Antena 3 pinit

A su corta edad, Amaia tuvo que enfrentarse en el escenario a uno de los duelos más difíciles, luchando por la continuidad en el programa con el concursante más veterano de la edición: Alberto Pestaña.

La decisión sobre su continuidad en el programa dependía del jurado en el que se encontraba Mónica Naranjo, que también forma parte del grupo de expertos que valoran las actuaciones de 'OT 2017'. La cantante tuvo que emitir su juicio sobre la actuación de Amaia que expulsó a la joven artista y la instó a seguir formándose para triunfar en el futuro: "Por la experiencia que yo he tenido, por lo que he visto, porque soy madre. Si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría".

Después, añadió: "Si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán", continuó, asegurando que, expulsando a la niña del programa "le estaba haciendo el favor de su vida".

Dicho y hecho. Mónica Naranjo ha demostrado que tenía razón y aquel no era el momento de brillar para Amaia, en su destino estaba escrito que el éxito le llegaría unos años después y en otro concurso de televisión.

Ahora, Amaia se perfila como la clara candidata para hacerse con el triunfo en OT 2017 y convertirse en la nueva "Rosa" porque la audiencia manda y la pamplonica ya la tiene metida en el bolsillo.

