17 nov 2017

Cepeda no vive su mejor momento. El concursante está nominado esta semana y podría convertirse en el tercer expulsado de OT 2017, tras la marcha de Mimi y Juan Antonio. El cantante ha vivido varios enfrentamientos con sus compañeros y su actitud ha sido muy criticada por profesores y jurado: "Cepeda siempre se queja de todo", dijo la semana Manu Guix en una de sus clases con el concursante.

Ahora, el artista defenderá en solitario 'Dancing On My Own', una canción de Calum Scott con la que busca ganarse el favor el público para continuar en la Academia de OT 2017. A quien no tendrá que convencer es a su novia, la periodista Graciela Álvarez, que actualmente trabaja en Real Madrid Televisión.

Graciela, que actualmente presenta el popular espacio '90 minuti' junto a Miki Nadal, es periodista especializada en deportes. A lo largo de su trayectoria profesional, hemos podido ver a la comunicadora en programas tan conocidos como 'Estudio Estadio' de TVE.

Volvemos mañana #90minuti #agosto #veranoenmadrid Una publicación compartida de Graciela Alvarez Lobo (@gracielaalvarezlobo) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 2:16 PDT

En sus redes sociales, Cepeda ha compartido varias imágenes con la periodista, incluyendo comentarios de lo más románticos. Por su parte, Graciela es más reservada y solo utiliza sus redes para publicar fotografías y vídeos de su vida laboral.

Una publicación compartida de Luis (@soyluiscepeda) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Al inicio del programa, muchos espectadores vieron en Cepeda y Aitana una sospechosa complicidad y, rápidamente, se rumoreó que podrían convertirse en los nuevos Chenoa y David Bisbal, pero lo cierto es que el joven gallego tiene su corazón ocupado por Graciela. ¿Aparecerá la periodista en la próxima gala para apoyar a su chico en la nominación? ¡El lunes lo sabremos!

