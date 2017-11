'OT 17': asÃ­ es Alfred, el favorito del pÃºblico en la gala 5

28 nov 2017

De no haber coincidido con Amaia en 'City of stars', nada de todo esto estaría sucediendo. Y no porque no se lo mereciera sino porque, hasta ese momento, la audiencia no parecía haberse fijado mucho en ese chico algo tímido, que cierra los ojos y vive en su mundo particular las emociones que le despierta la música. Sabíamos que colabora en la ONG Proactiva Open Arms, cuya camiseta ha enseñado a cámara en varias ocasiones para explicar que el proyecto consiste en rescatar del mar a los refugiados, sobre todo sirios. Que lleva otra con el lema Feminist en rojo.

Que le interesa la política. Que le enseña catalán a Amaia, que le canta en catalán a la guitarra canciones popualres... Y ella se emociona cuando le escucha: "Eres un artista", le dijo ella con los ojos llorosos. También le ha compuesto una canción en inglés, 'Meet me on the streets', porque ya tiene ganas de estar con ella paseando por las calles de Barcelona y se la ha dicho cantando.

Alfred no tiene reparos en besar en la boca a Agoney después del ensayo de 'La revolución sexual' porque sabe que es una demostración de cariño que no afecta a su masculinidad, porque su inteligencia y sensibilidad están por encima de su masculinidad, al menos como la entiende Cepeda.

Alfred es pura emoción cuando canta, toca o compone

Alfred es pura emoción cuando canta, toca o compone. Por eso, el reto de verle bailar lo dejaba fuera de su zona de confort: todos los que somos patosos nos hemos visto identificados con su esfuerzo por parecer natural, orgánico, al realizar los pasos y movimientos de su coreografía. Sufrió mucho al principio, lo disfrutó mucho al final.

No perdió la sonrisa aunque perdiera el ritmo, pero estaba claro que no iba a rendirse. El premio, mucho más que ser favorito, ese beso de Amaia por que el que suspiraba la audiencia. Por el que imaginamos suspiraba él desde el mismo momento en que se sentó a su lado al piano. Por cierto, está bien saber que ambas familias están encantadas. Nosotros también.

