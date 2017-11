Los besos y el 'divismo' aterrizan en la gala 5 de 'OT 17'

28 nov 2017

El segundo pase de micros anunciaba una gala en la que Raoul y Agoney tenían toda las papeletas para lucirse con temas de Lady Gaga y Conchita Würst, respectivamente -recuerda todas las actuaciones de la noche-. Pero al canario se le rompió la voz con 'Rise like a Phoenix', siendo TT mundial el 'hashtag' #PobreAgoney -lee aquí los detalles de su mal trago en la gala 5-. Mientras, el catalán puso en pie a Mónica Naranjo y Toni Aguilar con 'One milllion reasons'.

Esperábamos que el divismo hiciera su aparición en la gala y lo hizo al final con Raoul pero, también, por donde menos lo esperábamos: con Ana Guerra, que cambió la falda roja por un traje que le dio un toque muy sofisticado, y Amaia, que soltó un sincero "¡Yo me estoy haciendo un pis!", antes de que le dieran permiso para ir la baño. Ni corta ni perezosa, la navarra dejó solo a Roi en la entrevista. Con la naturalidad que le caracteriza, salió corriendo -a este paso, Amaia le roba a Rocío Jurado el título de 'la más grande'-. Ambos bordaron luego su actuación con música en directo.

A este paso, Amaia le roba a la Jurado el título de 'la más grande'

Las nominadas, Marina y Mireya, también han puesto su granito de arena con actuaciones cargadas de emoción. El primer baile de Alfred en una coreografía con Aitana, ,la tensión latente aunque resuelta entre Miriam y Cepeda así como la referencia a un todo un clásico, 'The time of my life', de 'Dirty dancing', con Ricky y Nerea –evitando, eso sí, el mítico salto de la película–, han conformado el potente menú de la Gala 5, que arrancó con un himno alegre y desenfadado, 'La revolución sexual', de La Casa Azul.

No fue un número elegido al azar: no solo porque Guille Milkyway forma parte del profesorado de la Academia sino porque, al estar nominada Marina, el programa sabía que la concursante se encontraría en plató con su novio, Bast, que lució una camiseta reivindicativa. La pareja se fundió en un beso que las redes aplaudieron como parte de esa "revolución sexual" que los 'millennials' viven con menos complejos que generaciones anteriores. No podía empezar mejor el 'show'.

Y para cerrarlo, la gran duda con la que todos nos fuimos a la cama: ¿se besaron Almaia? Cuando Roberto Leal desvelaba el nombre del favorito, Aldred y Amaia se daban la mano a la espera del voto de la audiencia. Tras pronunciar el nombre de Alfred, que fingió un simpático conato de desmayo, Amaia le cogió la cara con las manos… Su melena no nos dejó ver si fue un beso en la boca, no un beso cualquiera, EL BESO -aquí puedes verlo-, el que llevamos esperando desde que se sentaron al piano a cantar 'City of stars'. Momentazo.

