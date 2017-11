'OT 17': Cepeda y Ricky, los nominados en la gala 5

28 nov 2017

Cepeda, por su actitud, y Ricky, definitivamente en el punto de mira del jurado, son los nominados de esta semana -repasamos las actuaciones de la gala 5, aquí-. Si uno se deja llevar por las sensaciones que transmiten los seguidores del chat del ‘24 Horas’, el mallorquín tiene los días contados en la Academia.

Cepeda

Mónica Naranjo hizo un teatrillo para mostrarnos las caras de Cepeda ante distintas situaciones y emociones: las mismas siempre, porque el gallego está pasando por una ya larga racha de bloqueo. Tras su gran éxito junto a Aitana con 'No puedo vivir sin ti', le hemos visto dudar de su relación sentimental, pelearse con Juan Antonio, incómodo junto a Marina, reacio a abrirse a los demás.

Por si fuera poco, anoche parecía más una imitación de Antonio Orozco que una versión personal de sus 'Pedacitos de ti'. Pero las ‘cepeders’ se han puesto las pilas y le han colocado esta semana entre los tres favoritos. Casi no albergamos duda alguna con respecto a su salvación.

Nota: Aunque Miriam fue salvada por los compañeros, ambos ha dicho cosas que les han puesto en el punto de mira de los fans del '24 Horas': Miriam por llamar 'baboso' a Alfred por su forma de tratar a Amaia, un comentario que no ha sentado bien, entre otras cosas porque el catalán es muy cuidadoso en sus gestos y trato con la navarra, a la que adora; Cepeda, por decir que su masculinidad 'se iba a tomar por culo' después de haber besado a Roi al acabar el ensayo de 'La revolución sexual' -Ana Guerra no daba crédito a la tontería que acababa de decir el gallego, aunque anoche le dio su voto para salvarle-.

Ricky

Creo que al jurado no le gusto un coño" Ricky

"Ricky, no te voy a quitar el ojo esta noche", amenazó Mónica Naranjo antes de la actuación. "Creo que al jurado no le gusto un coño", había dicho lloroso durante el visionado de la gala anterior. Eso de ser "vocalmente plano" se le había quedado grabado -llegó a decirle a Nina que esa era su preocupación, lo que querría mejorar gracias a las clases-.

Es cierto que, una vez comenzada la semana, Ricky resetea y olvida la nominación para trabajar desde cero. Y se pega buenas palizas para dar lo mejor de sí, sobre todo porque le ponen coreografías más complicadas ya que tiene experiencias en musicales y baile.

Nota: Las redes volvieron a arder cuando Agoney -recuerda aquí su desastrosa actuación- no le votó para salvarle de la nominación. Es cierto que existe un pacto entre ellos para no salvar al mismo dos semanas seguidas, de ahí que Agoney se decantara por Miriam, pero también es verdad que Alfred se saltó la norma y le concedió su voto, que además valía doble en caso de empate al tratarse del favorito. Sea como fuere, Agoney y Ricky no se sentaron juntos durante el 'Chat'.

