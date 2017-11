Paula Echevarría: "Yo creo que la gente ya vomita cuando oye hablar de David y de mí"

28 nov 2017 aurelio manzano / anita guerra

Acaba de terminar el rodaje, en Bilbao' de 'Ola de crímenes'. Un trabajo con el que está encantada, porque se ha puesto a las órdenes de una mujer con la que siempre había soñado trabajar: Gracia Querejeta. Recién llegada a Madrid tras esta vuelta al cine y con una 'tvmovie' en cartera, Paula Echevarría amadrinaba un acto de Samsung.

La marca saca al mercado una edición limitada -7.000 unidades- en rosa a la que ella prestaba su imagen, porque, en los tiempos que corren y como recordaba, llevamos todo el el 'smartphone'. "Uso el teléfono, menos pata ligar, para todo. Yo creo que todas las citaciones de trabajo se da por mail o, incluso, por WhatsApp", declaraba.

Lo que no aclaraba era si no lo usaba para ligar porque se encuentra bien como esta, en medio de su cese temporal de la convivencia con David Bustamante, o porque emplea otros métodos. Pero lo cierto es que, de cómo se encuentra su situación con el cantante, una y otra vez, contestaba que no iba "a hablar del tema".

La gente especula porque le da la gana. Yo no mando especular a nadie"

¿La razón? Muy sencilla:"No quiero decir nada más del tema, porque el tema ya aburre. La gente especula porque le da la gana, porque yo no mando a nadie especular". Por si no había quedado claro, hacía una aclaración aun más contundente: "Yo creo que la gente ya vomita cuando oye hablar de nosotros".

"Lo único que voy a decir respecto al tema de David es que, durante todos estos meses tanto él como yo nos hemos mantenido al margen. No hemos hecho declaraciones a no ser que haya sido algo de tener que entrar a meter baza porque se estaban cruzando ciertos límites, del honor incluso. Yo me he cansado ya de dar explicaciones que luego cada uno juzga como quiere. Poco o nada más tengo que decir", comentaba.

En cuanto a la famosa discusión con Bustamante por quién pasa la Nochebuena con Daniela, su hija, decía: "Es algo tan privado, que nos corresponde a él y a mí. Nada más. Pero no es verdad. ¿Por qué sale a la luz? Pues no lo sé. Salen muchas cosas a la luz, no os las creías, os lo recomiendo".

Sobre lo que sí aclaraba ciertos puntos es sobre el terreno que se ha comprado -'Corazón' ofreció en excluiva la información de la compra del mismo hace unas semanas-. "Sí es verdad que me he comprado un terreno al que me iré en algún momento de la vida. Lo que es mentira es que esté a medio construir o que me vaya a ir en primavera", respondía, puntualizando algunas de las cosas que se han dicho últimamente.

Dice que, cuando haya algo decidido y "haya una información que aportar", lo dirán... "o no". A la asturiana le salió un venazo de sus vecinos gallegos.

