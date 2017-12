Selena Gomez habla sobre su relación con Justin Bieber (y la ruptura con The Weeknd)

1 dic 2017

Selena Gómez ha sido nombrada 'Mujer del Año' por Billboard​. Ayer recogía su premio con un discurso acompañado por lágrimas al ser su amiga Francia Raisa, quien donó su riñón a la cantante, la encargada de entregarle el premio. "Para ser sincera, creo que Francia es la que debería coger este premio porque me salvó la vida" comenzaba a decir Selena antes de romper a llorar.

Selena Gómez disfrutando de los columpios. pinit

Ha sido un año duro para la cantante. Tras luchar contra el lupus durante los últimos 5 años, el pasado mes de Julio se sometía a un trasplante de riñón. Ha publicado algunos singles como Fetish o Marshmello y ha mantenido una relación de 10 meses con su compañero de profesión The Weeknd que terminaba este pasado mes.

La cantante se sinceraba con Billboard sobre la ruptura alegando estar "muy orgullosa es de la sincera amistad que tenemos. Nunca había experimentado nada así en mi vida. Terminamos nuestra relación siendo los mejores amigos". También es cierto que estas palabras las dijo antes de que The Weeknd, con quien tiene un perro llamado Charlie, la dejara de seguir en Instagram además de borrar todas las publicaciones con ella. Al contrario que la cantante quien las ha seguido manteniendo y dos de ellas estás entre las 10 fotografías más likeadas de Instagram este año 2017.

También se sinceraba sobre las noticias que juzgaban su vuelta con Justin Bieber: "A veces solo quiero defenderme a mí misma. Quiero gritar y decir: ¡No tenéis ni idea! ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones!". Asegura que hacía unos años igual no habría sido correcto retomar la relación, pero que eso no significa que dejase de sentir cariño por él: "Tengo 25 años, ya no tengo 18, ni 19 ni 20. Amo a la gente que ha tenido un impacto importante en mi vida."

Además habló por primera vez sobre su cicatriz tras el trasplante: "Cuando miro mi cuerpo ahora sólo veo vida". Y que sabe que hay cremas o cirugía que la ayudaría a disimular la marca, pero que por el momento está feliz así.

