'The Sinner': apuÃ±alar a un desconocido

11 dic 2017

Compartir en google plus

Una joven madre (Jessica Biel) va a la playa con su marido y su hijo. Está pelando una pera al niño cuando se levanta y apuñala repetidas veces al muchacho de la toalla de al lado. Lo mata sin motivo aparente, sin conocerlo. Se declara culpable, sin deseos de defenderse. Un policía (Bill Pullman) cree que hay algo detrás y comienza a investigar. Juntos llegarán a lo más profundo de una mente (la de ella) que oculta violentos secretos.

No se trata de descubrir al asesino, sino de saber el porqué. Son ocho capítulos que atrapan, aunque tenga zonas muertas o prescindibles (la vida personal del policía). Atrapa porque el espectador también quiere saber qué demonios ha pasado. La miniserie, un proyecto personal de Jessica Biel, tiene la capacidad de generar curiosidad. Biel, a la que vimos echar los dientes en 'Siete en el paraíso', está fantástica. 'The Sinner' se puede ver en Netflix.

Una madre muy peculiar

Gustavo Salmerón nos presenta a su madre en el documental 'Muchos hijos, un mono y un castillo'. pinit

Gustavo Salmerón es un actor con una madre extraordinaria. 'Muchos hijos, un mono y un castillo' es el documental que ha hecho sobre ella. Durante 14 años ha filmado a Julita, a su padre y a sus hermanos. El título hace referencia a lo que Julita siempre quiso tener. Y llegó a tener. Muchos hijos, un mono del que se tuvo que desprender y un castillo al que accedió por una herencia y que perdió con la crisis.

El desalojo del castillo forma parte de la trama, que tiene una especie de McGuffin en la búsqueda de las vértebras de la abuela materna guardadas en alguna caja. Julita tiene un poco de Diógenes, por lo que encontrar algo en sus casas o castillos resulta complicado. La madre de Gustavo Salmerón es un descubrimiento, como lo fue la de Paco León. Julita es la historia de España. Ha vivido la Guerra Civil, el franquismo y lo demás. De joven estaba enamorada de José Antonio Primo de Rivera y, una noche, soñó que hacía croquetas con su carne. Y así todo. En cines, el 15 de diciembre.

¿George o Emily?

Portada del libro 'Con el traje de los comingos'. pinit

Bernice Rubens (1923-2004) fue una novelista galesa cuya literatura estaba centrada en los más perturbadores aspectos del comportamiento humano. Es la autora de 'Madame Sousatzka', que Shirley McLaine llevó al cine, así como de 'I sent a letter to my love', en la que se basa 'Chère inconnue', la inquietante película de Jean Rochefort y Simone Signoret. Alba Editorial acaba de publicar 'Con el traje de los domingos'. George Verret-Smith, de 42 años y casado desde hace 17 con Joy, tiene una costumbre peculiar. Los domingos sube a su estudio, se maquilla, se viste de mujer y hace el crucigrama del periódico.

A su esposa no le importa. De hecho, le presta o compra los vestidos. Pero un día, decide transformarse en la viuda Emily Price y asistir al funeral de un vecino. También se traslada a Brighton. Allí la policía lo buscará como sospechoso de asesinato. Esta novela, publicada originalmente en 1971, es un 'thriller' y una sátira de costumbres. Un soplo de viejo y desquiciado aire fresco.

Chesterton en Navidad

La editorial Espuela de Plata está detrás de 'Espítitu de la Navidad'. pinit

Podríamos dudar qué película es más navideña: 'Qué bello es vivir', 'Mujercitas' o 'La gran familia'. A la hora de pensar en un escritor navideño, la cosa está más clara. Charles Dickens y Gilbert Keith Chesterton (y si acaso, David Sedaris). Chesterton afirmaba que Dickens salvó la Navidad en Inglaterra. Y lo cierto es que él mismo hizo mucho para que los ingleses volvieran a leer a Dickens. Dos en uno. Renacimiento edita, por primera vez en España, una exhaustiva recopilación de los escritos navideños de Chesterton bajo el título de 'El espíritu de la Navidad'.

A lo largo de 30 años, Chesterton escribió cada uno de ellos cinco o seis artículos sobre la Navidad. Los publicaba en los periódicos y en los semanarios. Los directores se rifaban sus originales en esa época. No hace falta ser especialmente religioso para leer a Chesterton, con pertenecer a la raza humana lectora es suficiente.

Seguro que también te interesa...

Kevin Spacey sigue apareciendo en el cine

Vuelven los Windsor

Jim Carrey quiso destruir Hollywood