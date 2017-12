María José Campanario y Jesulín contra sus vecinos

15 dic 2017

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han pedidio al ayuntamiento de su ciudad, la privatización de la urbanización en la que ambos residen. Una decisión que evitaría tener a la prensa delante de la vivienda y que no ha gustado nada a sus vecinos.

Según informaba María Patiño en 'Sálvame' "varios vecinos de Campanario no quieren que su urbanización sea privada; hay una vecina que quiere dejar constancia de que esto ocurre desde hace años, a pesar de que se beneficiase; los vecinos viven situaciones nada cómodas por Campanario y Jesús; detrás de la Operación Carlos había tráfico de influencias, relaciones con empresarios de arcos que beneficiaban al matrimonio", aseguraba Patiño.

Por su parte a Belén Esteban no le ha gustado nada la decisión de la pareja y ha añadido con ironía que ella también quiere la privatización de su calle. "Yo alucino con todo esto. Si quieren vivir en un sitio privado que se vayan a 'Ambiciones' que tienen verja. He ido al ayuntamiento de mi pueblo y he dicho que quiero una valla en mi calle y en la perpendicular", añadía.

María José Campanario y Jesulín continúan así la guerra contra la prensa y ahora también contra sus vecinos.

