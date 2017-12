Los tres Reyes Magos de 'Operación Triunfo' nos cuentán qué les han pedido a los de Oriente

30 dic 2017

Es el soplo de aire fresco que necesitaba la televisión en España. 'Operación Triunfo' se ha convertido en el mantra que millones de espectadores cantan cada semana como reconocimiento a un programa que ha servido de inspiración en TVE.

El éxito se mide en share, pero también en repercusión social. Los comentarios en las redes sociales se cuentan por millones y el fenómeno fan ha resucitado de una forma que ya es incontrolable.

Los nuevos ‘triunfitos’ son ya los ídolos de un país que, sediento de naturalidad, ha roto la monotonía televisiva con un formato blanco en el que, si bien impera la música y el entretenimiento, también somos testigos del crecimiento personal de los protagonistas. La mezcla resulta perfecta: desde la fortaleza de un 'casting' apabullante, la empatía del presentador, el entregado claustro de profesores y el ingenio del jurado que encajan como un rompecabezas.

No hay almíbar, pero tampoco gritos ni obscenidades. Incluso, la cercanía de Tinet Rubira, productor del programa, ha roto las normas protocolarias usando Internet como altavoz, rápido y directo para las comunicaciones.

Sin embargo, entre tanto nombre propio destacan, especialmente, tres personalidades que han logrado convertirse en los verdaderos reyes de la tele. Contagian sonrisas, hacen magia y estimulan a un espectador que parecía somnoliento, casi ausente. Mónica Naranjo (43), Roberto Leal (38) y Noemí Galera (50) son los Reyes Magos de 'Operación Triunfo'. Los tres Reyes Magos de 'Corazón'.

Reina de barba dulce

Noemí Galera es Melchor. Detrás de su apariencia férrea e infranqueable, bulle la emoción. En las cabalgatas, es el rey preferido por los niños, por aquello de la transparencia y genialidad. La pasión que siente por el formato se percibe desde el otro lado de la pantalla. Es directora de la Academia y ejerce, como tal, desde bien temprano. Corazón ha podido comprobar que sus jornadas son realmente maratonianas.

A los Reyes les pido que traigan salud para todos aquellos a los que quiero" Noemí galera

Durante los tres meses que dura el concurso, la vida de Noemí es 'OT'. Por eso no es de extrañar que, en la carta escrita a sus majestades, haya pedido un suplemento vitamínico para aguantar la presión: "A los Reyes les pido que traigan salud para todos aquellos a los que quiero y también para mí. Además, que me den la fuerza suficiente para seguir al frente de la Academia, porque es un trabajo muy duro y que requiere mucha energía".

Es modesta en el trato, a pesar de haberse convertido en todo un icono mediático. Con más de 125.000 seguidores en Twitter, Noemí ya es una celebridad más que recibe miles de comentarios e impresiones diarias. Se mueve con soltura entre las arenas movedizas y responde con naturalidad a quienes la elevan a las alturas, "pero no soy consciente de que realmente sea tan conocida. Me paso todo el día encerrada en la Academia y, cuando salgo, voy directa a mi casa. Es cierto que las redes sociales me sirven para tomar el pulso a la gente, pero la fama de la televisión es efímera", reconoce a esta revista.

