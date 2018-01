'OT 2017'. Mónica Naranjo pasa de las críticas: "Voy a seguir haciendo lo que me salga de la patatona"

11 ene 2018

En todos los jurados de 'talent show' tiene que haber un malo y el público ha decidido que, en esta edición de 'Operación Triunfo', sea Mónica Naranjo. No hay semana que la catalana pueda tener en paz desde que los usuarios de las redes consideraron que sus comentarios eran demasiado duros.

Su último enganchón viene provocado por la valoración que le hizo a Aitana -y que, a la postre, le provocó un dolor en el pecho por un ataque de ansiedad-. "Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré", le espetó a la concursante.

Twitter se llenó de memes y de frases llenas de ingenio en las que se burlaban de la dureza de Mónica. Hubo alguno que, incluso, la comparó con Chuck Norris...

No os preocupéis ni os alteréis por nada"

Ahora ella, que es de no callarse, ha decidido dar la réplica a todos esos tuiteros que se rieron de su frase. Lo ha hecho con un mensaje contundente, como a ella le gusta. "Querid@s seguidoras/es: no os preocupéis ni os alteréis por nada. Voy a continuar haciendo lo que me salga de la patatona", escribía acompañando sus palabras de un montón de emoticonos y el 'hashtag' #OléMiPatatona.

Querid@s seguidoras/es: No os preocupéis ni os alteréis por nada. Voy a continuar haciendo lo que me salga de la patatona #OleMiPatatona — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 10 de enero de 2018

