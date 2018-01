Toño Sanchís: "Echo de menos a parte de la familia de Belén Esteban"

5 ene 2018

Toño Sanchís (44) ha empezado el 2018 muy nostálgico, y es que ha aprovechado el año nuevo para dedicar unas bonitas palabras para la familia de su exrepresentada Belén Esteban.

El representante ha roto el silencio con el que llevaba desde hace un tiempo y ha hablado para 'Morning Glory', allí ha tenido que responder a las preguntas de sus seguidores y haters. Y ante ellos ha terminado confesando que: "Para mí ha sido desagradable la desconexión con su familia. Hay parte de ella a la que echo mucho de menos", confesaba el polémico Toño.

Unas declaraciones que han sorprendido y mucho, ya que desde que empezara la guerra con Belén Esteban nunca antes había dedicado buenas palabras al entorno de Belén. En el programa también confesó que cuando Andrea Janeiro cumplió la mayoría de edad y en plena guerra judicial con su madre, él aprovechó para felicitarla con un cariñoso mensaje.

En cuanto a algo de lo que se arrepienta, ha confesado que: "No haber dejado por escrito ese 30% que pactamos", en relación al porcentaje que asegura pactó en su día con Belén Esteban.

A pesar de que la batalla contra belén no ha salido todo lo bien que él esperaba, Toño sigue igual de motivado y no descarta su participación en el reality de 'Supervivientes' a pesar de que en 2017 se negó a participar por "no tener la cabeza para ir a la isla".

