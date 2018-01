Globos de Oro 2018: así es Seth Meyers, su presentador

7 ene 2018

Además de los vestidos de las actrices -aunque en esta oasión y por circuntansicas de un guion 'reivindicativo' irán de negro- las miradas se centrarán en el presentador de la gala de la 75ª edición de los Globos de Oro -aquí la lista completa de nominados-. El hombre que recoge el testigo de Jimmy Fallon no es otro que el cómico Seth Meyers.

Sin embargo, las circunstancias en las que vive Hollywood desde que comenzara a desatarse el escándalo de los abusos sexuales de Harvey Weinstein, pueden provocar que la ironía de Seth se torne en crítica y en el mejor estrado para unirse al #MeToo del que tantas mujeres han hecho su bandera para denunciar sus abusos.

Pero, ¿quién es Seth y en qué ha trabajado hasta llegar al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se celebrará la gala de la antesala de los Premios Oscar? A día de hoy es el presentador de 'Weekend Update' y, desde 2001 hata 2014, fue actor del célebre 'Saturday Night Live'.

Entre sus trabajos como intérprete en la gran pantalla figuran 'Viaje al centro de la tierra', 'Nick y Nora, una noche de música y amor' o 'Noche de fin de año'.

Aunque sin duda, además de los guiones que realiza para 'Saturday Night Live' desde que dejamos de verle delante de las cámaras, su mayor hito fue actuar delante de Donald Trump en la cena de corresponsales de 2011. En realidad, él no sabía que el futuro presidente de Estados Unidos estaba delante.

"Trump dice que se presentará a la presidencia como republicano, lo que es sorprendente porque asumía que se presenta como una broma", fueron las pabras de Meyers que, posteriormente, cuando volvió encontrárselo, se acercó a agradecerle que se tomara con deportividad la broma.

"Me acerqué a él en una fiesta en Nueva York para agradecerle que se lo tomara tan bien y me sorprendió diciendo que había ido demasiado lejos. No aceptó mi agradecimiento", ha contado Seth en una entrevista reciente.

Veremos si esta noche hace reír al presidente o si, como se prevé, toma el humor como arma contra la complicada situación que vive la meca del cine.

