Globos de Oro 2018. Time's Up: el significado de los pins que lucirán los actores en la alfombra roja

Los Globos de Oro 2018 -lista de nominados- estarán marcados por la reivindicación de las mujeres ante la proliferación de casos de abuso sexual destapados con Harvey Weinstein como eje central de las mismas. Para alzar la voz, el universo de Hollywood ha ideado dos campañas: la ya conocida Me Too que tanta repercusión tuvo en las redes sociales y la de Time's Up.

¿En qué consiste esta última? Con la inmensa mayoría de los protagonistas vestidos de negro, muchos de ellos -masculinos- lucirán en sus solapas y vestidos un pin con la leyenda 'Time's Up' -'Se acabó el tiempo'-. La iniciativa es de la actriz Reese Witherspoon, que encargó a la diseñadora de vestuario -¿qué veremos en la alfombra roja?- Arianne Phillips la creación de estas insignias.

500 miembros de la industria del cine las llevarán en esta noche. La propia Arianne ha explicado: "Reese me pidió acudir al grupo de actores, y me contó que vestirían de negro y que si consideraría crear un pin para los nominados y los presentadores varones".

Esta añade: "Estábamos justo a punto de empezar las vacaciones, pero dije que podía hacerlo, y a la primera persona a la que llamé fue a mi compañero de fechorías Michael Schmidt - undiseñador de joyas de Los Ángeles-".

"No puedo pensar en nada más apropiado que en que las firmas de moda que han construido carreras enteras sobre la alfombra roja donen al fondo legal de Time’s Up, porque tal y como hemos comprobado en el último año, no hay nada más poderoso que la forma en la que gastamos nuestro dinero", concluía.

