Globos de Oro 2018: ¿la noche del reencuentro de Angelina Jolie y Jennifer Aniston?

7 ene 2018

Compartir en google plus

Será la noche de las reivindicaciones femeninas con las campañas Me Too y Time's Up, peor también puede ser aquella en la que las dos exmujeres de Brad Pitt se vean las caras. En la que Angelna Jolie y Jennifer Aniston quizás se cuenten sus penas sobre la alfombra roja -lo que esperamos ver sobre ella-.

O en el 'backstage' del hotel Beverly Hilton, porque a ambas les corresponde la tarea de entregar dos de los premios -repasa la lista de nominados- que se concederán en una noche que se considera como la antesala de los Premios Oscar, que tendrán lugar el 4 de marzo.

Morbo y expectación. Esas son las dos palabras que más se han repetido en los últimos días acerca de ese posible encuentro, después de que Angelina le 'robara' el marido a Aniston hace unos 13, cuando conoció a Pitt en el rodaje de 'Señor y señora Smith'.

La respuesta de si hay o no saludo o roce, esta noche con Los Ángeles como testigo.

Seguro que también te interesa...

Globos de Oro 2018: así es Seth Meyers, su presentador

Globos de Oro 2018. Time's Up: el significado de los pins que lucirán los actores en la alfombra roja

Globos de Oro 2018: Loung Ung, la activista que ha acompañado a Angelina Jolie

Globos de Oro 2018: la mirada viral de Reese Witherspoon a Nicole Kidman

Globos de Oro 2018: el discurso reivindicativo de Nicole Kidman

Globos de Oro 2018: ¿quién es Tommy Wiseau y por qué James Franco le hizo subir al escenario?